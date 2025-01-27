شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصناعات الغذائية: رفض مصر لتهجير الفلسطينيين حائط صد أمام تصفية القضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس اتحاد العمال، إن عمال مصر وعمال الصناعات الغذائية يقفون خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة الوطنية ووزارة الخارجية في بيانها الأخير الرافض بشكل قاطع كل محاولات التهجير التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، خاصة وأن موقف مصر الثابت عبر التاريخ خير دليل علي دعمنا للقضية ورفض كل أشكال التهجير مهما كانت المبررات.

وأضاف "عيش" في تصريحات صحفية،: محاولة تهجير الشعب الفلسطيني سوف يساعد في تحويل القضية الفلسطينية من صراع سياسي علي الأرض والوطن والحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني الي مجرد أزمة أنسانية وهو ما يؤدي الي اقتلاع القضية من جذورها، وهو ما وعت إليه القيادة السياسية في مصر، فكان موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وقف سدا منيعا أمام مخطط التهجير، محفورًا في ذاكرة التاريخ.

وتابع: أن التاريخ سوف يسجل هذا الموقف له وللقيادة المصرية وللشعب المصري الذي احتضن الشعب الفلسطيني والتف حول القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة والمتمثلة في حق الحرية وتقرير المصير والعودة، والأن نجدد رفضنا القاطع لكل محاولات التهجير سواء بالتلميح او التصريح.