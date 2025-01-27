شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الغزل والنسيج تشيد بصمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة وحلج وكبس القطن، برئاسة عبد الفتاح ابراهيم، ولجانه النقابية وكافة العاملين بالقطاع علي رفضهم الشديد وإدانتهم اللامحدودة لأي محاولة تهدف لتهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.

وأضاف مجلس النقابة: إن ما صدر من إشارات سواء بالتلميح أو التنويه حول التهجير يعد إنتهاكا واضحا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ومحاولة تعكس تجاهلا صريحا للقوانين الدولية هدفها الأساسي تصفية القضية الفلسطينية، وأشادت النقابة العامة بصمود الشعب الفلسطيني في غزة أمام العدوان الاسرائيلي الغاشم وتمسكه بأرضه ورفضه الرحيل تحت أي دعوى .

وثمنت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، موقف الدولة المصرية الحازم الذي أكدت عليه بوضوح، رافضة مرارا وتكرارا تلك المخططات التي تمثل تهديدا مباشرا على الأمن القومي المصري والعربي.

كما أكدت النقابة العامة على حرصها الدائم للوقوف بجانب قيادتها السياسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي - والتي لطالما أعلنت رفضها القاطع لأي محاولة تستهدف المساس بالأراضي المصرية، قائلة: إن مصر خط أحمر وستظل صوت العدالة والكرامة الإنسانية في مواجهة الظلم والطغيان وحائط صد قوي من شأنه يهدد أمنها القومي أو حقوق الشعوب العربية .

وأضافت: من هذا المنطلق، تحذر النقابة من العواقب الوخيمة لهذه الانتهاكات التي لا تجني إلا ثمار الفوضى والاضطراب في المنطقة، وفي هذا الصدد تفوض النقابة العامة الرئيس عبد الفتاح السيسي - لاتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات للحفاظ علي القضية الفلسطينية من التصفية وتقديم الدعم اللازم لأشقائنا في فلسطين والحفاظ علي الأمن القومي المصري.