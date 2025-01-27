شكرا لقرائتكم خبر عن لفتة إنسانية.. أمن القاهرة يستجيب لاستغاثة سيدة مريضة بنقلها للمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

فى لفتة إنسانية، استجابت الحماية المدنية بالقاهرة لاستغاثة سيدة مريضة وغير قادرة على الحركة ونقلها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج.

جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى، فقد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إستغاثة لنقل (سيدة "مسنة" - مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل) مريضة وغير قادرة على الحركة ، للمستشفى لتلقى العلاج.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمحل البلاغ وتم مساعدتها ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها، وتقدمت المواطنة المذكورة بالشكر لرجال الشرطة على الإستجابة الفورية وتلبية إستغاثتها.