شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تعلن توفير فرص عمل جديدة للمكفوفين فى الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة العمل، اليوم الإثنين، تقريرا بشأن نشاط مديرياتها بالمحافظات للمشاركة بالمبادرة الرئاسية "بداية"، وقد تضمن التقرير:

1- القاهرة

أعلنت مديرية العمل بمحافظة القاهرة عن نجاح عملية تسوية وديّة بمكتب علاقات العمل 15 مايو والتبين والمعادي، مع أحد المدارس دون اللجوء إلى القضاء، وذلك بعد تقديم العامل حسام الدين جمال عبد الوهاب بشكوى للمطالبة بحقوقه المالية، حيث أسفرت المفاوضات عن حصوله على مستحقاته المالية ومكافأة الامتحانات ونصف شهر عمل ومسوغات التعيين.

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، بتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج وتطبيق أحكام القانون، مؤكداً على أهمية دور مكاتب علاقات العمل في التوصل إلى حلول سلمية للخلافات من خلال المفاوضات والتسويات الودية وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.أجريت المفاوضات بحضور مي أحمد مدير مكتب العلاقات و دينا محمد إبراهيم مفتش المكتب.

2- الأسكندرية

أعلنت مديرية عمل الإسكندرية عن بدء التسجيل الإلكتروني للدفعة الأولى من الدورات التدريبية التي تنظمها المديرية في المراكز المهنية التابعة لها، حيث يتم تنفيذ دورات في تخصصات (لحام، حاسب آلي، خياطة وتفصيل) بمركز تدريب مهني محرم بك، ودورات في تخصصات (خراطة - كهرباء تركيبات - خياطة وتفصيل) بمركز تدريب مهني شرق على إلى جانب دورات في تخصصات (ستائر ومفروشات - كوافير حريمي ) بمركز تدريب الحضرة ودورات في تخصص (التفصيل والخياطة) بمركز تدريب مهني الهانوفيل.

وأشار المهندس محمد كمال وكيل المديرية إلى أن تلك التدريبات تأتي تنفيذاَ للبرتوكول المبرم بين مديرية العمل بالإسكندرية وأحد مؤسسات التدريب، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة من خلال وزارة العمل وفي ظل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في مجال تشغيل الشباب وخلق فرص عمل حقيقية لهم وتمكينهم اقتصاديا، وأضاف: أن التدريب سيتم خلال الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحاً إلى 1 ظهراً، على مدار 5 أيام في الأسبوع لمدة شهر، حيث سيحصل المتدربون في نهاية كل دورة تدريبية على شهادة معتمدة من الطرفين، ويمكن التسجيل بالتوجه إلى مقر المديرية الكائنة خلف نقابة الأطباء سموحة.

3- الجيزة

نظم مكتب عمل وسط الجيزة ندوة توعوية تحت عنوان "تشغيل الأطفال ومكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال" في ظل قانون العمل المصري 12 لسنة 2003، وذلك بمقر شركة بحضور 20 عامل من العاملين بالشركة، وأوضح محمد رمضان مدير مديرية العمل بالجيزة أن تلك الندوات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، بضرورة تكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات التي نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعزيز العلاقات بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال لتحقيق مزيد من الإنتاجية، ألقى الندوة الدكتور إيهاب النجار و هناء أحمد مفتشي مكتب العمل بالمنطقة.

4- بالقليوبية

عقدت مديرية العمل بالقليوبية ندوة توعوية تحت عنوان "سلامتك تهمنا" بالإدارة الصحية بشبين القناطر ، بحضور 12 موظف من العاملين بالإدارة، وذلك في إطار مبادرة سلامتك تهمنا التي أطلقتها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف القطاعات وللتوعية باشتراطات السلامة والصحة المهنية وأهمية تطبيقها لحماية العنصر البشرى والممتلكات والمترددين على المنشآت من مخاطر بيئة العمل بأنواعها وتوفير مناخ عمل آمن.

وأوضح فوزى، صابر وكيل مديرية العمل بالقليوبية، أن الندوة تضمنت عدداً من المحاور وهي (مفهوم السلامة والصحة المهنية وأهدافها والدور الذي تقوم به السلامة والصحة المهنية في الحفاظ على الأرواح والمنشآت من الحوادث، إلى جانب تحليل وتقيم مخاطر بيئة العمل ومسببات حوادثها، الإجراءات الواجب اتخاذها في حالات الطوارئ المختلفة والإخلاء، فضلاً عن عرض نماذج من تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية.

5- الإسماعيلية

أعلنت مديرية العمل بالإسماعيلية عن توفير 10 عقود عمل جديدة للمكفوفين من خريجي مدرسة النور للمكفوفين، وذلك عقب زيارة تفقدية قامت بها المديرية سابقاً في إطار سعي الدولة لتوفير فرص عمل مناسبة لذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل.

وقد استقبل حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية المكفوفين المستفيدين من هذه الفرصة، وذلك لاستكمال الأوراق اللازمة لتسليمهم عقود العمل، مؤكداً على اهتمام الوزارة بأصحاب الهمم وتوفير فرص وبيئة عمل لائقة لهم، تطبيقاً للقرار رقم 10 لسنة 2018 ، وتعيين 5% من بين العاملين بالمنشآت من ذوي الهمم.

6- المنوفية

عقد مكتب السلامة والصحة المهنية بأشمون التابع لمديرية العمل بالمنوفية ندوة توعوية لعدد ٢٠ عامل من العاملين بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بأشمون، وذلك في تنفيذاً لتوجيهات محمد جبران وزير العمل بالتوعية بأهمية السلامة والصحة المهنية والوقاية من المخاطر والتعامل مع الإصابات.

7- مديرية العمل بالوادي الجديد

قامت مديرية عمل الوادي الجديد بحصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة بمدينة الخارجة تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة بيانات المديرية، لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية.

وأكد أحمد طليب مدير عام المديرية أن عمليات الحصر وتحديث قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة مستمرة بشكل دوري، وذلك تنفيذاً لتوجيهات محمد جبران وزير العمل بهدف حماية تلك الفئة ورعايتها صحيا واجتماعيا ضمن برنامج الدولة في حياة كريمة لجميع المصريين.