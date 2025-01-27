شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة النقل البري: ندعم موقف القيادة السياسية ونرفض تهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، برئاسة أشرف الدوكار أمين الصندوق المساعد بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والأمين العام للاتحاد العربي للنقل البري والبحري والجوي، دعم وتأييد عمال النقل البرى لموقف القيادة السياسية ورفض المحاولات المشينة لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه.

وقال مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، إن محاولات التهجير التي يتعرض لها شعب فلسطين مرفوضة رفضا قاطعا، بل وتعد انتهاكا لكل قيم المنطقة العربية، ودعا المجلس عمال النقل البري للاصطفاف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعمه ومساندته للتصدي بقوة ضد تصفية القضية الفلسطينية أو المساس بالأمن القومي المصري.

وأكد مجلس إدارة النقابة العامة أن مصر ستظل دائما هي حصن الأمان لكل الشعب العربي ضد أي تهديد أو محاولات للاستيلاء على حق من حقوق الشعوب العربية.

وأدانت النقابة عمليات التهجير القسري لسكان غزة باعتبارها مخالفة لكل القيم الانسانية والتي يجب التصدي لها من المجتمع الدولي بأكمله ورفض أي محاولة للنقل من أمن واستقرار المنطقة العربية ، مؤكدين أن مصر ستظل على موقفها الواضح والداعم للقضية الفلسطينية ، وستظل ترفض وبشدة كل ما يستهدف تصفية القضية الفلسطينية.