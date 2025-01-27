شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة النقل والمواصلات: العمال خلف الرئيس السيسى في مواجهة مخطط تهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها، برئاسة محمد أبو العباس نوفل، عن تأييدها الكامل والدائم للقيادة السياسية المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الرفض القاطع لأي مخطط يستهدف تهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم العادلة.

وقال: إن ما تم طرحه من تصريحات وخطط مريبة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحت مظلة ما يُسمى بـ"صفقة القرن" يكشف عن مؤامرة صهيونية أمريكية تهدف إلى إنهاء القضية الفلسطينية والتعدي على حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه إضافة إلى محاولات الضغط على دول الجوار للتفريط في سيادتها.

وأكدت النقابة العامة أن مصر قيادةً وشعبًا لن تقبل المساس بسيادتها أو دورها التاريخي في الدفاع عن القضايا العربية، فقرار مصر ينبع من إرادتها الوطنية المستقلة ولن ترضخ لأي محاولات لفرض أجندات خارجية تخالف مصالحها الوطنية.

ودعت النقابة العامة كل القوى الوطنية إلى الاصطفاف خلف القيادة السياسية المصرية ودعم موقفها المشرف الذي يعكس الدور التاريخي لمصر كدرع للعروبة وحامٍ للقضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وتابعت: نقول بصوت واضح: "كفوا عن العبث، واعلموا أن مصر كلها قيادةً وشعبًا تقف صفًا واحدًا ضد أي مؤامرة تهدف إلى زعزعة أمن المنطقة أو النيل من حقوق الفلسطينيين، إن الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه سيظل مدعومًا من الشعب المصري الذي يؤمن بعدالة قضيته وحقه في دولته المستقلة وعاصمتها القدس ومصر لن تقبل بأي حل يمس كرامة الشعب الفلسطيني أو يفرط في حقوقه المشروعة.

وأكدت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها أن هذه المؤامرة لن تمر بفضل تماسك الشعب المصري وقيادته الحكيمة وستظل مصر صوت الحق في وجه الظلم والطغيان.