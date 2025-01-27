شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 27-1-2025 وأهم الظواهر الجوية المرتقبة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 27-1-2025 على جميع الأنحاء، وسط تحذيرات هيئة الأرصاد من شبورة كثيفة وأمطار ببعض المناطق .

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس ، كما يلى :

طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

طقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأجواء شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية، صباحًا كثيفة تصل إلى حد الضباب على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على السواحل الشمالية الشرقية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة.