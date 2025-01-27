شكرا لقرائتكم خبر عن مديريات التعليم تعقد مقابلات لاختيار رؤساء لجان امتحانات الدبلومات الفنية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت المديريات التعليمية عن تشكيل لجان لعقد مقابلات لتقييم أداء المرشحين للمشاركة في امتحانات الدبلومات الفنية من رؤساء لجان سير ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع الاسئلة للعام الدراسي 2024,2025، بداية من الأسبوع المقبل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم على أن اختيار الأعضاء يكون وفق ضوابط أبرزها الكفاءة الأفضلية والقدرة على ضبط لجان السير والتصدى للغش داخل اللجان، مشددة على أن ده يجب أن يكون العضو المتقدم للعمل كرئيس لجنة أو مراقبة يستطيع أن يضيف للعمل فى ضبط اللجان الامتحانية.



وأوضحت أنه تضمنت الاستمارة أو النموذج التى يقوم العضو بكتابتها، ملء مجموعة من البيانات، تشمل كود المعلم والاسم رباعيات ومادة التدريس (التخصص) والإدارة التعليمية وجهة الميلاد وعنوان السكن وأرقام المحمولة ونوع التخصص صناعي زراعي تجاري فندقى والمحافظة وتاريخ التعيين وتاريخ الإحالة للمعاش.

وحددت الوزارة مجموعة من الضوابط والموانع لمن يتم يرشح للعمل من بينها : ألا يكون لديه مانع يحول دون الاشتراك في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية، ويجب ألا يكون لديه مانع من المواقع الآتية: الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو الحرمان من أعمال الامتحانات وأن يكون من غير العاملين التابعين الوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وشددت على أن موانع القرابة مهم فيمن يترشح للعمل بلجان الامتحانات حيث يجب ألا يكون بينه وبين أحد المتقدمين لأداء الامتحان صلة قرابة من الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية، والدرجة الرابعة على مستوى اللجنة التي يعمل أو يندب أو يكلف العمل بها ودرجات القرابة الدرجة الأولي: الأب - الأم - الأبناء - الزوج أو الزوجة، والدرجة الثانية: الأخ والأخت . الجد والجدة - والدرجة الثالثة: (أبناء الأخ والأخت - العم والعمة - الحال والخالة - أبناء الأحفاد والدرجة الرابعة أبناء أبناء الأخ والأخت - أبناء العم والعمة - أبناء الخال والخالة - أبناء أبناء الأحفاد.