شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد العمال: نفوض الرئيس السيسي فى مواجهة مخطط تهجير الفلسطينيين لسيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد مجلس إدارة نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد العمال، على مساندة الدولة المصرية فى موقفها الرافض لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير سكان غزة إلى سيناء.

وأضاف "المهيرى"، رافضا محاولات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بتكرار دعوة من سبقه نحو تنفيذ مخطط تهجير أهالى غزة إلى سيناء، مجددا تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اتخاذ ما يلزم تجاه الحفاظ على الأمن القومى المصرى والعربى.

وحذر من العبث بسيادة الدولة المصرية التى يصطف شعبها العظيم وفى القلب منه العمال خلف الرئيس السيسى فى الدفاع عن الوطن والضرب بيد من حديد لكل من تسول نفسه الاقتراب من الحدود المصرية.

وقال " المهيرى"، إن العمال وهم يمثلون السواد الأعظم من الشعب المصرى يقفون فى خندق واحد مع الرئيس والقوات المسلحة المصرية لابادة أى متغطرس بحاول المساس بالدولة المصرية، وأكد أن مواقف مصر تجاه القضية الفلسطينية وشعبها الشقيق واضح ومبين وداعم بقوة صلبة لا تلين لقضية فلسطين واسترداد أرضهم المسلوبة من عدو مغتصب.

وأشار إلى أنه لا تراجع عن تلاحم الدعم الشعبى وفى القلب منه العمال لقرارات الرئيس السيسى فى وأد المخطط " الترامبى" تجاه تصفية القضية الفلسطينية ومنع تهجير اهالى غزة إلى سيناء.

ودعا نائب عمال مصر " ترامب" إلى إيقاف القرارات التى تسبب العواقب الوخيمة جراء عدم إيجاد حل عادل وشامل ينهي معاناة الشعب الفلسطيني ويحافظ على حقوقه التاريخية بما ينعكس على استقرار المنطقة بدلا من تصعيد الصراع بالدعوة إلى تهجير الفلسطينيين.