شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: افتتاح 47 عيادة أسنان بوحدات ومستشفيات هذه المحافظات خلال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

تواصل وزارة الصحة والسكان، جهود تطوير وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث تم افتتاح وتطوير 47 عيادة وقسماً للأسنان بمحافظات (المنوفية، والبحر الأحمر، والشرقية، ومطروح، والقليوبية، والبحيرة، والأقصر، والقاهرة، والإسكندرية) خلال عام 2024، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والبرامج التنموية التي تهدف إلى تعزيز قدرة النظام الصحي على تلبية احتياجات المواطنين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم افتتاح قسم الأسنان بمستشفى قويسنا المركزي، محافظة المنوفية، بعد التطوير وإضافة عيادتين للأسنان لتصبح 6 عيادات للتشخيص والجراحة، وأسنان الأطفال، والعلاج التحفظي، وعلاج الجذور، لافتاً أن العيادات مجهزة بجهازين أشعة، و4 أجهزة روتاري وايبكس لوكيتور وجميع العيادات مجهزة بأجهزة الأملجميتور وكحت الجير واللايت كيور.

وتابع «عبدالغفار» أنه تم افتتاح عيادة أسنان بوحدة الزعفرانة في محافظة البحر الأحمر، و5 عيادات أسنان جديدة بوحدات الصالحية 3 وبشارة الطحاوي وقهبونة وسماكين الغرب بإدارة الحسينية، وبوحدة المهدية بإدارة ههيا محافظة الشرقية، بالإضافة إلى افتتاح وتشغيل 4 عيادات أسنان بوحدة أبو ميلاد بالإدارة الصحية بسيدي براني ووحدة الظافر بمحافظة مطروح.

وأضاف أنه تم افتتاح 11 عيادة أسنان بوحدات صحة الأسرة ببهادة وأجهور الصغرى إدارة القناطر الخيرية الصحية، وصحة الأسرة بميت حلفا وصحة الأسرة بطنان التابعين لإدارة قليوب الصحية، ومركز طبي إفرينو بإدارة شبرا الخيمة شرق، ومركز طبي الحرية 1 بإدارة العبور الصحية، وصحة الأسرة بالسلمانية ومركز طبي كفر شبين، وصحة نوى، وصحة الجعافرة بإدارة شبين القناطر الصحية، ومركز طبي الخصوص بإدارة الخانكة في القليوبية.

ولفت «عبدالغفار» أنه تم افتتاح 11 عيادة أسنان بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، بعد استلامهم من مبادرة «حياة كريمة» في كل من مؤنسة سمادون وشوشاي وسبك الأحد ودروة وكفر عشما والعراقية، ودنا صور، ودراجيل، وسالمون قبلي، كما تم إمداد الإدارة الصحية بكفر الدوار في محافظة البحيرة بـ4 ماكينات أسنان جديدة كاملة المشتملات لوحدات صحة أسرة البيضة، وصحة أسرة الملقة، وصحة أسرة أبيس 4، وصحة أسرة أبيس 5.

ومن جانبه، أشار الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، إلى تجهيز عيادة الأسنان بالمركز الحضرى بإدارة بندر، وإنشاء عيادة اسنان بمستشفى القرنة، بمحافظة الأقصر، كما تم افتتاح عيادات اسنان بوحدات الهناجر وغرب الجامعات بالقاهرة الجديدة ، وبالمركز الحضري، كما تم استلام وحدات أسنان بوحدات شيراتون والهايكستب بمنطقة النزهة، بالإضافة إلى افتتاح مركز طب الأسنان التخصصي بزهراء مدينة نصر.

وأضاف الدكتور محمد زيدان رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، أنه تم افتتاح عيادة اسنان بوحدة منشأة سنورس بادارة سنورس الصحية بمحافظة الفيوم، وتطوير عيادات مستشفى بدر المركزي بمحافظة البحيرة، وافتتاح ثلاث عيادات جديدة شاملة كل الأجهزة بوحدات أسنان في وحدات الناصرية، وخالد بن الوليد، ووحدة المجزر الآلي، التابعين لمنطقة العامرية الطبية بمحافظة الاسكندرية، كما تم افتتاح عيادة أسنان بوحدة المندرة وأخرى بوحدة تحيا مصر وهي عيادة كاملة بكل أجهزتها وتم تفعيل العمل بها بمنطقة برج العرب بالإسكندرية.

و أشارت الدكتورة غادة مرعي مدير عام طب الأسنان بوزارة الصحة والسكان، إلى إدخال خدمة علاج أسنان الأطفال من ذوي الهمم تحت تأثير مخدر عام في كل من مستشفيي (قويسنا وتلا) محافظة المنوفية، لافتة إلى توفير 28 جهاز أسنان تضمنت أجهزة روتاري وكحت جير وايبكس لوكيتور و لايت كيور وكمبريسور وتوزيعهم على المستشفيات والوحدات الصحية بمختلف المحافظات.