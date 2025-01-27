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الأكاديمية العسكرية تستقبل أسر الطلبة الجدد خلال فترة الإعداد العسكرى

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الأكاديمية العسكرية تستقبل أسر الطلبة الجدد خلال فترة الإعداد العسكرى

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القاهرة - سامية سيد - كتب زكى القاضى

الإثنين، 27 يناير 2025 10:28 ص

استقبلت الأكاديمية العسكرية المصرية بمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية أسر الطلبة الجدد المنضمين حديثاً لصفوف القوات المسلحة من الدفعة (121) حربية، وما يعادلها من الكليات العسكرية، فى أول زيارة لأبنائهم خلال فترة الإعداد العسكرى.

وألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، كلمة رحب خلالها بأُسر الطلبة المستجدين، ونقل لهم تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مشيراً إلى ما توفره الأكاديمية من كافة الإمكانيات التى تُسهم فى سرعة إنخراط الطلبة بالحياة العسكرية، كما أعرب لهم عن تقديره وإعتزازه بتربيتهم السليمة لأبنائهم وتنشئتهم على المبادئ والقيم الراسخة  فى حب الوطن.

ووسط  شعور ينتابه الفخر والإعتزاز بلقاء أبنائهم أشادت أسر الطلبة المستجدين بالروح المعنوية العالية التى وجدوا أبناءهم عليها، معربين عن سعادتهم وإعتزازهم بتواجد ذويهم فى هذا الصرح العظيم ليكونوا خير إمتداد لمسيرة عطاء رجال القوات المسلحة فى الدفاع عن أمن الوطن وصون مقدراته جيلاً بعد جيل.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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