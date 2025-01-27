شكرا لقرائتكم خبر عن إذاعة جيش الاحتلال: عودة النازحين تصعب على إسرائيل العودة للقتال فى شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

قالت إذاعة جيش الاحتلال إن عودة النازحين تصعب على إسرائيل العودة للقتال في شمال قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ونجحت جهود الوساطة التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، في التوصل إلى تفاهم جديد بين حركة حماس وإسرائيل، يقضي بأن تقوم الحركة بتسليم المحتجزة "أربيل يهود" و2 من المحتجزين قبل يوم الجمعة القادم.

كما أسفرت جهود الوسطاء عن أن تقوم حماس بتسليم 3 محتجزين إضافيين يوم السبت المقبل، وفقًا للاتفاق، بالإضافة إلى تقديم معلومات عن عدد المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم، في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وسيتم أيضًا في إطار التفاهمات الجديدة، أن تسمح السلطات الإسرائيلية بدءًا من صباح الاثنين، بعودة المواطنين النازحين في قطاع غزة من الجنوب إلى المناطق الشمالية من القطاع.

كما ستقوم السلطات الإسرائيلية أيضًا في ضوء التفاهمات الجديدة بتسلم قائمة بأسماء 400 شخص ممن تم اعتقالهم منذ السابع من أكتوبر 2023 كل يوم أحد في المرحلة الأولى.



