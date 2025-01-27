شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف معلومة مهمة عن الوقاية من عدوى التهاب الكبدى A والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن الحالة المخالطة لمريض كبدي أ تستطيع الحصول على تطعيم الكبدي الوبائي A، وتابعت وزارة الصحة والسكان : تطعيم الكبدى A يمنع الإصابة لو العدوى كانت خلال أسبوعين، وذلك حال أنه لم يسبق له التطعيم أو الإصابة من قبل.

وأوضحت وزارة الصحة أن عدوى الفيروس تنتقل عن طريق تناول الأطعمة والمشروبات الملوثة، وبسبب عدم مراعاة غسيل اليدين قبل تناول الطعام.

وبشأن طرق الوقاية، أكدت الصحة أنه يمكن أخذ لقاح التهاب الكبد A وهو متوفر في الأماكن المخصصة وآمن تمامًا، مشددة على أن توافر إمدادات المياه المأمونة والسلامة الغذائية وغسل اليدين واللقاح المضاد لالتهاب الكبد A أكثر السبل فاعلية لمكافحة المرض.