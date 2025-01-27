شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: سيارات النازحين ستتجه لشمال غزة بعد التفتيش من شركة أمريكية خاصة والان مع تفاصيل الخبر

قال جيش الاحتلال: سيارات النازحين ستتجه إلى شمال غزة بعد تفتيشها من قبل شركة أمريكية خاصة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ونجحت جهود الوساطة التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، في التوصل إلى تفاهم جديد بين حركة حماس وإسرائيل، يقضي بأن تقوم الحركة بتسليم المحتجزة "أربيل يهود" و2 من المحتجزين قبل يوم الجمعة القادم.

وسيتم أيضًا في إطار التفاهمات الجديدة، أن تسمح السلطات الإسرائيلية بدءًا من صباح الاثنين، بعودة المواطنين النازحين في قطاع غزة من الجنوب إلى المناطق الشمالية من القطاع.