شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل تدفق المساعدات عبر معبر رفح فى طريقها إلى قطاع غزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

يواصل معبر رفح البري من الجانب المصري استقبال الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة، في إطار جهود مصرية دؤوبة لدعم الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار يوم الأحد، 19 يناير 2025، لم تنقطع حركة الشاحنات عبر المعبر، حيث يتم نقل المساعدات إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة، ومنها إلى داخل القطاع.

وشهد المعبر خلال الأيام الماضية تدفقًا مستمرًا لشاحنات المساعدات القادمة من مصر ومن مختلف دول العالم، حاملةً الإمدادات الطبية والمواد الغذائية والمستلزمات الإغاثية التي يحتاجها سكان القطاع بشكل عاجل. هذه الجهود الإنسانية تأتي ضمن المبادرات التي تقودها مصر لتأمين وصول الدعم اللازم للمتضررين من الحرب علي غزة.

وبالتزامن مع استمرار تدفق المساعدات، بدأ آلاف النازحين الفلسطينيين العودة تدريجيًا إلى المناطق الشمالية من قطاع غزة، بعدما غادروها بسبب الأحداث الأخيرة.

ويتواصل الدور المحوري لمصر في دعم الشعب الفلسطيني على مختلف الأصعدة، حيث لم تقتصر الجهود على تسهيل عبور المساعدات فقط، بل امتدت إلى قيادة مسار التهدئة وضمان استمراره.

يُشار إلى أن المساعدات الإنسانية التي عبرت معبر رفح مؤخرًا تضمنت شاحنات محملة بالأدوية والمعدات الطبية التي تُعد ضرورة ملحة لدعم المستشفيات الميدانية في غزة، إلى جانب شحنات من المواد الغذائية ووسائل الإيواء التي تساعد على تحسين الأوضاع المعيشية للمتضررين.

واستقبل المعبر شاحنات مساعدات إنسانية من دول عربية، بينها الكويت وقطر والعراق، إضافة إلى مساعدات مقدمة من منظمات إغاثية أوروبية وعالمية، إلى جانب الدعم المستمر من الشعب المصري الذي يرسل بالمساعدات من كل المدن والقري تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

وأكدت المصادر المسؤولة بالمعبر، أن فرق العمل تبذل جهوداً كبيرة لتنسيق عبور المساعدات وضمان وصولها إلى القطاع في أسرع وقت ممكن، بالتعاون مع الجهات الدولية والإقليمية، و أن معبر رفح يعمل بكامل طاقته لخدمة الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته.

وأشار شهود عيان إلى تنوع الشاحنات الوافدة من الدول العربية والمنظمات الدولية، مما يعكس تضامناً إنسانياً واسع النطاق مع أهالي غزة. ويعمل الجميع على تقديم الدعم العاجل وتوفير الاحتياجات الأساسية، وسط دعوات دولية لاستمرار تدفق المساعدات.



استقبال الشاحنات المحملة بالمساعدات



الشاحنات المحملة بالمساعدات



تدفق المساعدات عبر معبر رفح



تواصل تدفق المساعدات