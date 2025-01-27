شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق الطريق الصحرواى بداية من بوابة الرسوم بالإسكندرية بسبب الشبورة الكثيفة والان مع تفاصيل الخبر

أغلقت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الإثنين، الطريق الصحراوى بداية من بوابة الرسوم، وذلك بناءً على تنويه الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وأهابت محافظة الإسكندرية بالسادة قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة. واتباع ارشادات القيادة الآتية أثناء تكون الشبورة

وحذرت محافظة الإسكندرية، من الشبورة المائية الكثيفة اليوم الاثنين و ذلك بناءً على تنويه الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وناشدت محافظة الإسكندرية قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة، واتباع ارشادات القيادة الآتية أثناء تكون الشبورة المائية:

القيادة بهدوء تام

لا تقود السيارة في حال انعدام الرؤية.

إضاءة كشافات الشبورة المائية.

زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين.

استعمال مساحات الزجاج باستمرار.

فتح زجاج السيارة قليلاً لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.

استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجودك.



الشبورة الكثيفة علي طرق الإسكندرية