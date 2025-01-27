شكرا لقرائتكم خبر عن 87% من القراء يؤيدون تكثيف حملات رفع الإشغالات ومنع التعدى على الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد تكثيف الحملات لرفع الإشغالات والباعة الجائلين ومنع التعدى على الطرق؟. أيد غالبية القراء تكثيف الحملات لرفع الإشغالات والباعة الجائلين ومنع التعدى على الطرق. وأيد 87% من القراء تكثيف الحملات لرفع الإشغالات والباعة الجائلين ومنع التعدى على الطرق ، بينما عارض 13% من القراء موضوع الاستطلاع.

الاستطلاع

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