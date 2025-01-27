شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية تهدئة أعراض جرثومة المعدة والان مع تفاصيل الخبر

جرثومة المعدة تحدث نتيجة الإصابة بنوع من البكتيريا الذي يسمى بالبكتيريا الملوية البوابية التي تصيب المعدة، وتعتبر من الأمراض المنتشرة التي من الممكن أن تتسبب في الإصابة بقرحة المعدة فيما بعد.

وفى التقرير التالى نتعرف من معهد تكنولوجيا الأغذية على كيفية تهدئة جرثومة المعدة:

البصل والثوم:

يحتوي البصل والثوم على مضادات البكتيريا التي تعتبر مضاد حيوي طبيعي، حيث إن الأشخاص الذين يتناولون البصل والثوم يتم علاجهم بشكل أسرع.

الكرنب:

الخضراوات التي تنتمي إلي العائلة الصليبية مثل الكرنب والبروكلي والقرنبيط واللفت تحتوي على العناصر التي تساعد في القضاء على الجرثومة.

الشاى الأخضر:

يعتبر الشاي الأخضر من الأعشاب الطبيعية التي تحتوي على مضادات الأكسدة والتي تساعد على التقليل من الإصابة بالالتهابات والتعرض إلى الجراثيم .

شاى النعناع:

يعتبر شاي النعناع الأفضل على الإطلاق في راحة عضلات الأمعاء، وبالتالي تخفيف الألم الناتج عن الإصابة بجرثومة المعدة، كما يمنع القيء والغثيان.

