شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى: سنسمح اليوم بعودة سكان شمال قطاع غزة مشيا على الأقدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إعلان عاجل إلى سكان قطاع غزة بناء على الاتفاق الذى تم التوصل اليه برعاية الوسطاء ، مؤكدا أن سيسمح بعودة السكان مشيًا على الأقدام الى شمال قطاع غزة عبر طريق نتساريم ومن خلال شارع الرشيد (طريق البحر) اعتبارًا من الساعة ⁦ 07:00⁩ صباح الاثنين.

‏أكد جيش الاحتلال في بيانه انه سيسمح بالانتقال بالمركبات إلى شمال القطاع بعد الفحص عن طريق صلاح الدين من الساعة ⁦ 09:00⁩ صباح الاثنين.

‏واضاف جيش الاحتلال: نقل المسلحين أو نقل الأسلحة عبر هذه الطرق إلى شمال قطاع غزة سيعتبر خرقًا للاتفاق. لا تتعاونوا مع أي جهة إرهابية قد تحاول استغلالكم لنقل الأسلحة أو المواد المحظورة

‏وحذر جيش الاحتلال الاسرائيلي الاقتراب إلى قوات جيش الاحتلال في كل أماكن انتشارها وتمركزها.

‏واختتم البيان بالقول: في منطقة جنوب القطاع يحظر الاقتراب إلى كافة مناطق تمركز القوات … في المنطقة البحرية على طول القطاع نحذر من ممارسة السباحة والصيد والغوص والدخول إلى البحر في الأيام المقبلة.

‏وحذر الاحتلال من ممنوع التوجه نحو الأراضي الاسرائيلية والاقتراب إلى المنطقة العازلة.