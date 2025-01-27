شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر لدى واشنطن تجدد رفض القاهرة لسيناريو تهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت السفارة المصرية في واشنطن عبر حسابها على منصة إكس التأكيد على أن مصر لا يمكن أن تكون جزءًا من أى حل يتضمن نقل الفلسطينيين إلى سيناء، مؤكدة أن هذه الخطوة من شأنها أن تؤدى إلى نكبة ثانية، وهى مأساة لا يمكن تصورها للأشخاص الذين يرتبطون بأراضى أجدادهم.



مقال سفير مصر بواشنطن

جاء ذلك في مقال للسفير المصرى لدى واشنطن معتز زهران سبق نشره في صحيفة "ذي هيل" في 20 أكتوبر 2023، تحت عنوان: مصر لا يمكن أن تكون جزءًا من أي حل ينطوي على نقل الفلسطينيين إلى سيناء، وأعادت سفارة مصر لدى الولايات المتحدة نشره عبر حسابه الرسمي على منصة اكس الأحد.

في مقاله، أكد السفير معتز زهران "أنه في هذه الأوقات العصيبة، حيث تتكشف الأحداث المضطربة في غزة وإسرائيل، يرى المجتمع العالمي تذكيرًا مؤثرًا بأن الازدهار الدائم لا يمكن تحقيقه على حساب بؤس الآخر. في مصر، كنا شهودًا على دورة العنف التي حددت الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين لأجيال.

على الرغم من أن تحذيراتنا السابقة من عدم الاستقرار الناجم عن عدم وجود حل سياسي مستدام للإسرائيليين والفلسطينيين تم التغاضي عنها، يبقى السؤال: كيف يمكننا أن ننظر إلى ما بعد اللحظة الحالية ، وبناء سلام عادل ودائم للجميع؟."