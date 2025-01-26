شكرا لقرائتكم خبر عن السفير إيهاب عوض: العلاقات المصرية الإفريقية تشهد زخما كبيرا هذه الفترة والان مع تفاصيل الخبر

أكد السفير إيهاب عوض، مساعد وزير الخارجية المصرية للشأن الأفريقي، أن هناك زخما فى العلاقات المصرية الافريقية، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، قد زار أكثر من 10 دول أفريقية خلال 4 شهور، موضحا أن مصر تدعم فكرة أن افريقيا للأفارقة.

وأضاف عوض خلال كلمته بالندوة "الدبلوماسية الثقافية.. مرتكزات السياسة الخارجية المصرية تجاه أفريقيا" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن منهج مصر فى السياسة الخارجية تجاه أفريقيا، فى توظيف الأدوات المتاحة لمصر سواء تقليدية وتاريخية، فى تعميق العلاقات المصرية الإفريقية، مشيرا الدور الكبير الذى يلعبه الأزهر الشريف في هذا السياق، ووصف دور الأزهر بأنه أداة مركزية فى التعاون المصرى الأفريقى.

وأكد عوض، أن مصر تلعب دورا كبيرا فيما يخص البنية التحتية فى الدول الأفريقية، والحرص على نقل الخبرات المصرية، مشددا على تزايد التعاون فى الجانب الأمني، مضيفا :"مصر رائدة فى ملف مكافحة الإرهاب، والرئيس عبد الفتاح السيسي ، رائد فى ملف إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات".

وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025، فعاليات الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتحمل نسخة هذا العام شعار "اقرأ... في البدء كان الكلمة"، وتقام بمركز مصر للمعارض الدولية، وشهد الافتتاح حضورًا رسميًا واسعًا، حيث شارك عدد من كبار المسؤولين والشخصيات العامة.