شكرا لقرائتكم خبر عن السفير إيهاب عوض: القارة الأفريقية تواجه تحديات أمنية وسياسية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

أكد السفير إيهاب عوض، مساعد وزير الخارجية المصرية للشأن الأفريقي، أن السياسة الخارجية، هى أسلوب إدارة العلاقات الخارجية بين الدول والمجتمعات، مشيرا إلى أن التواصل بين الشعوب وبعضها البعض هو هدف السياسة الخارجية.

وأضاف عوض خلال كلمته بالندوة "الدبلوماسية الثقافية.. مرتكزات السياسة الخارجية المصرية تجاه أفريقيا" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مساء الأحد، أن مكونات البعثات الدبلوماسية بها جزء تجارى تدير العلاقات التجارية بين الدول، والعلاقات العسكرية، والعلاقات الثقافية.

وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية الإفريقية ، أكد عوض، أن تواجد مصر على الساحة الافريقية، بدأ فى عصور قديمة للغاية، وليس وليد عملية تصفية الاستعمار فقط، مشيرا إلى أن فترة الخمسينات والستينات مصر كانت تقود فكر محاربة الاستعمار، ومرحلة التحرر والاستقلال".

وتابع :" مصر قادت فكر التحرر فى الدول الافريقية، وفى مرحلة التحرر من الاستعمار مصر كانت قبلة لاستضافة قادة حركات التحرر، وهؤلاء القادة اتخذوا من مصر منصة للتعبير عن أفكارهم ، وكانت هناك اذاعات تنطلق من مصر باللغات الأفريقية المختلفة، لتحفيز الشعوب على التحرر".

وأشار إلى أن مصر فى عهد عبد الناصر قدمت دعم سياسي كبير جدا للدول الأفريقية ، مشددا على دور مصر الريادي الذى ربط بين مصر والدول الأفريقية فى مختلف أرجاء القارة.

واستمر :"القارة الأفريقية تمر بفترة زمنية مهمة، إذ تواجه القارة تحديات اقتصادية وأمنية وسياسية كبيرة، وسردية أخرى تتحدث عن أنها قارة المستقبل، إذ يرى العالم ام القارة الأفريقية واعدة، إذا أن الغالبية العظمى من عدد سكانها تحت عمر العشرين، وهو ما يجعلها سوق مهم للغاية".

وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025، فعاليات الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتحمل نسخة هذا العام شعار "اقرأ... في البدء كان الكلمة"، وتقام بمركز مصر للمعارض الدولية، وشهد الافتتاح حضورًا رسميًا واسعًا، حيث شارك عدد من كبار المسؤولين والشخصيات العامة.



