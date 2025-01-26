شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: صرف لبن الأطفال المدعم فقط للمضطر وللأم العاجزة عن الرضاعة الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

علق الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة على صرف لبن الأطفال المدعم "بدائل لبن الام" قائلا أن القرار صدر فى 27 / 11 / 2024 ويسرى على من يتقدمون للصرف لأول مرة أما من يصرف وفقا للقواعد القديمة لا ينطبق عليه القرار.

وتابع خلال حلقة اليوم من برنامج السادسة مع الإعلامية عزة مصطفى أن الأصل فى تغذية الطفل هو الرضاعة الطبيعية واللجوء إلى بدائل للرضاعة يكون للضرورة والضرورة تقدر بقدرها، وتغذية الطفل بالرضاعة الطبيعية تحقق وظيفتين النمو ووظائف الأعضاء أما الرضاعة الصناعية قد تحقق النمو ولكنها لا تحقق نفس كفاءة الأعضاء وكل الوظائف تتأثر بعدم الرضاعة الطبيعية.

وأكد أن القرار يوضع الأسباب التى تعجز الأم عن الرضاعة الطبيعية ووضح الأمراض التى تجعل الأم تعجز عن الرضاعة الطبيعية، وأشار إلى أن الأم التى تضع توأم هى قادرة على إطعام وتغذية طفل واحد فيتم صرف لبن للطفل الآخر ومن الأفضل أن تطعم الطفلين وتكمل باللبن الصناعى ونحن نصرف الألبان فى عدد كبير من المنافذ على مستوى الجمهورية وسنصرفها للمطر لاستخدامها وليس للحاجة والألبان تؤثر على الوظائف الخاصة بأعضاء الطفل وسيتم صرفها للمطر.