شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مكتبة الإسكندرية لـ"الخليج 365": نعمل على أرشفة وحفظ تاريخ مصر والعرب والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن المكتبة لديها كفاءات عديدة تتمتع بقدر كبير من المهارة والقدرة على العمل والعطاء، ويعمل فريقها كفريق عمل متكامل، ونطور ثقافة عمل تُقدر الإنتاجية وبذل الجهد من أجل إنجاح العمل فى ضوء أهداف محددة وخطط محكمة، مشيرًا إلى أن المكتبة تستقبل ما يقرب من 2000 زائر مصرى يوميا، وما بين 500 إلى 700 زائر أجنبى من مختلف دول العالم، بجانب زوار المكتبة من القراء والباحثين.

أضاف مدير مكتبة الإسكندرية، خلال لقاءه مع الخليج 365 - سينشر بالكامل لاحقًا - بقوله: نجحنا فى إنتاج عدد كبير من الكتب فى مشروع "تراث الإنسانية" وتم طباعة من يقرب من 600 كتاب تعالج قضايا فكرية عديدة، وتعطى للشباب فكرة عن تطور الفكر الإنسانى عبر الزمن، كما قمنا إنتاج أفلام للشباب، ودعم مشروع الرقمنة فى الكتاب، ولدينا أكثر من نصف مليون كتاب تم رقمنته، حيث ننتج كل يوم ما يقرب من 3 الاف صفحة مرقمنة، كما لدينا قطاع للبحث العلمى ومراكز بحثية مختلفة تصدر العديد من المجلات البحثية فى مجالات عديدة.



استكمل الدكتور زايد حديثه بقوله: نعمل على أرشفة وحفظ تاريخ مصر تحت عنوان "ذاكرة مصر"، و"ذاكرة العرب"، وفى قطاع التواصل الثقافى لدينا أنشطة عديدة فى المخطوطات، ومركز توثيق التراث يقوم بجهد كبير فى أرشفة وتوثيق التراث المصرى سواء التراث المادى وغير المادى، كما أن المكتبة تقوم بدور كبير فى الكثير من الأنشطة، بجانب علاقاتها الخارجية، فلدينا اتصالات بسفارات دول العالم، ولدينا بروتوكولات تعاون مع الكثير من الدول وكبرى مكتبات العالم، وهدفنا دائما النهوض بالمكتبة إلى الأمام.