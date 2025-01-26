شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ندوة مرتكزات السياسة الخارجية المصرية تجاه أفريقيا بمعرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت قبل قليل، ندوة مرتكزات السياسة الخارجية المصرية تجاه أفريقيا، والتى تنظمها وزارة الخارجية ضمن فعاليات محور الدبلوماسية الثقافية فى معرض القاهرة الدولي للكتاب.

ويشارك في الندوة السفير إيهاب عوض مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والدكتور السيد فليفل، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المتفرغ بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة.

وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025، فعاليات الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتحمل نسخة هذا العام شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة"، وتقام بمركز مصر للمعارض الدولية، وشهد الافتتاح حضورًا رسميًا واسعًا، حيث شارك عدد من كبار المسؤولين والشخصيات العامة.

