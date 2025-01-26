شكرا لقرائتكم خبر عن صلوات تنصيب بطريرك إريتريا الجديد بمشاركة وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 26 يناير 2025 06:25 م

أقيمت في كاتدرائية السيدة العذراء بالعاصمة الإريترية أسمرة صباح اليوم صلوات تنصيب المطران باسيليوس بطريركًا لكنيسة التوحيد الأريترية، ليصبح بذلك البطريرك السادس لهذه الكنيسة الشقيقة التي تأسست عام 1997 من خلال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وشارك في صلوات التنصيب وفد من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعدد من مختلف الكنائس.

وتكون الوفد القبطي من أصحاب النيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ، حيث قدموا التهنئة لقداسة البطريرك الجديد باسم قداسة البابا تواضروس الثاني والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الارثوذكسية.