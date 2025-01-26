شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الشرطة يوزعون الهدايا على المواطنين احتفالا بعيدهم الـ73.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضىالأحد، 26 يناير 2025 06:01 م
شارك رجال الشرطة بكافة مديريات الأمن المواطنين الاحتفال بعيد الشرطة الـ 73 بتوزيع الزهور والهدايا العينية على المارة ومستقلى السيارات بمختلف الشوارع والميادين.
وفى هذه المناسبة، أعرب المواطنون عن خالص تقديرهم لرجال الشرطة ودورهم فى تحقيق رسالة الأمن، وتضحيات الشهداء الأبرار لحفظ الوطن وصون مقدراته.
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