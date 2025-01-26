شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الشرطة يوزعون الهدايا على المواطنين احتفالا بعيدهم الـ73.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضى الأحد، 26 يناير 2025 06:01 م

شارك رجال ‏الشرطة بكافة مديريات الأمن ‏المواطنين الاحتفال بعيد الشرطة الـ 73 بتوزيع الزهور والهدايا العينية على المارة ‏ومستقلى السيارات بمختلف الشوارع والميادين.‏

وفى هذه المناسبة، أعرب المواطنون عن خالص تقديرهم ‏لرجال الشرطة ودورهم فى تحقيق رسالة الأمن، وتضحيات الشهداء الأبرار ‏لحفظ الوطن وصون مقدراته.

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