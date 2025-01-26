شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بمناسبة الإسراء والمعراج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالي - رامى محيى الدينالأحد، 26 يناير 2025 07:10 م
توجهت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية بخالص التهنئة للشعب المصرى والأمة الإسلامية بمناسبة ليلة الاسراء والمعراج.
وقالت السيدة انتصار السيسي: "نسأل الله أن تكون هذه المناسبة العظيمة فرصة للتأمل والتقرب إلى الله وأن يعم الخير والسلام على الجميع".
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز