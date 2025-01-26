السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بمناسبة الإسراء والمعراج

وقالت السيدة انتصار السيسي: "نسأل الله أن تكون هذه المناسبة العظيمة فرصة للتأمل والتقرب إلى الله وأن يعم الخير والسلام على الجميع".

محمد يوسف

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