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السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بمناسبة الإسراء والمعراج

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السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بمناسبة الإسراء والمعراج

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالي - رامى محيى الدين

الأحد، 26 يناير 2025 07:10 م

توجهت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية بخالص التهنئة للشعب المصرى والأمة الإسلامية بمناسبة ليلة الاسراء والمعراج.

 

وقالت السيدة انتصار السيسي: "نسأل الله أن تكون هذه المناسبة العظيمة فرصة للتأمل والتقرب إلى الله وأن يعم الخير والسلام على الجميع".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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