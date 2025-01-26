شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يصدر قرارا بتعيين شيرين حمدي مستشارا للمعاهد القومية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا بإسناد الإشراف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير للدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.
كما قرر الوزير محمد عبد اللطيف تعيين السيدة شيرين حمدي مستشارا للوزير للمعاهد القومية، كما قرر أيضا تعيين الدكتور مدحت هلال مستشارا للوزير للتطوير الإداري.
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