شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة الإسراء والمعراج والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 26 يناير 2025 06:14 م

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بخالص التهنئة إلى الشعب المصري العظيم، وإلى أمتينا العربية والإسلامية، بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج، داعيا الله تعالى أن يعيدها علينا بالخير والبركات، وأن يحفظ مصر وأهلها وأن يديم علينا الأمن والسلام.

جاء ذلك فى منشور للرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى.