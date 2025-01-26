شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الطقس غدا الاثنين 27 يناير 2025.. شبورة وضباب وأمطار بهذه المناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الإثنين 27 يناير 2025، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسى يبحث الاستعدادات لشهر رمضان ويشدد على تخفيف الأعباء عن المواطن.. ويوجه باستمرار العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر لها دور محوري ورائد على مستوى المنطقة وبالذات تجاه أشقاءنا في كل الدول العربية وعلى رأسها الاشقاء في قطاع غزة، معلنا: "النهارده نشهد إطلاق القافلة الخامسة من جهود صندوق تحيا مصر، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني". شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يرافقه عدد من الوزراء والمحافظين، فاعليات إطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة لأهالينا في غزة، تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية" تتضمن شاحنات محملة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارات الإسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للأكل بدون طهي (المعلبات)، والمياه المعدنية، والعصائر، والملابس، والبطاطين، والسجاد، والأغطية، والمنظفات، والمطهرات، وألبان وغذاء الأطفال، وحفاضات من مختلف المقاسات، وحفاضات كبار السن وأدوات العناية الشخصية لإغاثة أهل قطاع غزة. رئيس الوزراء يشهد إطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة لأهالى غزة.. صور رئيس الوزراء: قافلة "تحيا مصر" المتجهة لغزة تضم 305 شاحنات تحمل 4200 طن مساعدات

أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، المُنعقد اليوم الأحد، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية، برئاسة وزير العمل محمد جبران، أن "الصندوق" أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى الآن، 2 مليار و262 مليونًا و300 ألف جنيه، استفاد منها 4254 ألفًا و216 عاملًا يعملون فى 3988 منشأة. رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، مقترحاً نيابيا باستثناء الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني من تطبيق الفاتورة الإلكترونية، حيث أكدت الحكومة علي نهجها في المضي قدما نحو تعزيز الشمول المالي ترسيخًا لمبدأ الحوكمة وترسيخًا للشفافية وصولاً للجودة الشاملة. وزير المالية: نتجه نحو تعزيز الشمول المالى.. و"اللى عنده صعوبة هنساعده" قال الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إن الدولة المصرية تحسين منظومة المطارات المصرية، ورفع كفاءتها التشغيلية لتواكب أعلى المعايير العالمية، مع التركيز على تعظيم تجربة المسافرين وزيادة السعة الاستيعابية بما يواكب خطط الدولة لاستقبال 30 مليون سائح سنويًا، هذا وتتجه الدولة المصرية إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات لإدارة وتشغيل المطارات. وزير الطيران: نستهدف زيادة استيعاب المطارات لـ 100 مليون راكب فى 2023 وزير العمل: صرف 2 مليار و262 مليونا و300 ألف جنيه من صندوق إعانات الطوارئ للعمال

انطلقت منذ قليل فعاليات احتفالية وزارة البيئة، بيوم البيئة الوطنى لعام 2025، تحت شعار "مصر خضراء مستدامة: نحو اقتصاد دائرى وتحول أخضر عادل". تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا عن عدد المتقدمات لمسابقة الأم المثالية لعام 2025، وذلك عقب غلق باب التقديم، حيث بلغ عدد المتقدمات لمسابقة هذا العام 755 سيدة على مستوى الجمهورية، لكل واحدة منهن قصة كفاح متفردة تستحق التكريم، ومن بينهن 457 متقدمة انطبقت عليهن الشروط، حيث هناك 385 أم طبيعية انطبقت عليها الشروط، و21 متقدمة للأم البديلة، و51 متقدمة لأم لابن من ذوي الإعاقة، في حين تم استبعاد 298 سيدة من المتقدمات لم تنطبق عليهم الشروط. وزارة التضامن: عدد المتقدمات لمسابقة الأم المثالية لعام 2025 بلغ 755 سيدة

فى ضوء احتفالات وزارة الطيران المدنى بعيد الطيران المدني المصري 95، شاركت مصر للطيران الناقل الوطنى المصري فى الاحتفالات من خلال تقديم عروضاً خاصة واستثنائية لعملائها على تذاكر السفر من مصر إلى جميع وجهاتها الخارجية.

أعربت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن سعادتها بالمشاركة فى احتفالية وزارة البيئة، بيوم البيئة الوطنى لعام 2025، تحت شعار " مصر خضراء مستدامة: نحو اقتصاد دائرى وتحول أخضر عادل". تُنظم وزارة الأوقاف احتفالًا خاصًّا بذكرى الإسراء والمعراج، إحدى أبرز الأحداث الروحية في تاريخ الأمة الإسلامية، وذلك في إطار احتفالاتها السنوية بالمناسبات الدينية العظيمة. قال بشير جبر مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من النصيرات ، إنّ هناك استهدافات متكررة من الاحتلال الإسرائيلي، ليس فقط في صعيد منطقة رفح الفلسطينية، لكن توجد أيضا في منطقة غرب مخيم النصيرات وعلى مقربة من حاجز نتساريم على طريق الرشيد الساحلي، موضحا أنه طريق خُصص لعودة الفلسطينيين المشاة إلى مدينة غزة والشمال. قال مكتب نتنياهو: تقرر عدم الموافقة على عودة سكان غزة إلى شمال القطاع حتى إغلاق ملف المحتجزة أربيل يهود، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". مكتب نتنياهو: لا عودة لسكان غزة إلى الشمال حتى إغلاق ملف المحتجزة أربيل يهود القاهرة الإخبارية: الاحتلال يطلق النار على أى فلسطينى يقترب من حاجز نتساريم بغزة تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شعبان لعام 1446 هجريا، الأربعاء الموافق 29 يناير لعام 2025، الموافق 29 رجب لعام 1446 هجريا، عقب صلاة المغرب، من خلال لجانها المنتشرة في انحاء الجمهورية. دار الإفتاء تحدد موعد استطلاع هلال شهر شعبان لعام 1446 هجريا الإسراء والمعراج.. وزارة الأوقاف تحتفل بالذكرى فى مسجد الحسين اليوم الأحد

وزيرا البيئة والتنمية المحلية يشهدان حفل يوم البيئة الوطنى بشعار مصر خضراء مستدامةمصر للطيران تقدم تخفيضات على وجهاتها الدولية تصل إلى 50% بمناسبة عيد الطيرانوزيرة التنمية المحلية: بدأنا تشجير الطريق الدائرى بالقاهرة الكبرى

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الإثنين 27 يناير 2025، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الطقس غدا الاثنين 27 يناير 2025.. شبورة وضباب وأمطار بهذه المناطق