شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد سير العمل بمشروعات الرصف فى مركز الصف والان مع تفاصيل الخبر

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة ميدانية بمركز الصف، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وتفقد نائب المحافظ، أعمال الرصف بطريق 21 بنطاق قرية غمازة الصغرى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتابع النائب، ميدانيًا أعمال الخطة الاستثمارية للتطوير والتوسعة بطريق الأتوستراد بعرب أبو ساعد بطول 3 كم بداية من طريق 21 في اتجاه 15 مايو تمهيدًا لبدء أعمال رصف الطريق.

ووجه النائب، برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة، حيث رافق نائب المحافظ العميد على عبدالله حامد رئيس مركز الصف، والمهندس خالد حسونه المشرف العام على مشروعات محافظة الجيزة ومنسق حياة كريمة بالهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق، ومسؤولي الشركات المنفذة للأعمال.



