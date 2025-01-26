شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز العاشر من رمضان يتابع أعمال تطوير الطرق والبنية التحتية بالمنطقة الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار خطة تطوير البنية التحتية بمدينة العاشر من رمضان، تفقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية المدينة، سير الأعمال الجارية لتركيب بلدورة متوسطة بالمنطقة الصناعية A1، وذلك ضمن جهود تحسين شبكة الطرق وتعزيز كفاءة المرافق العامة.

كما تابع رئيس الجهاز أعمال الرصف والتطوير بطريق الـ 110 في المنطقة الصناعية 2 مليون الصناعية، واستكمال أعمال الرصف بطريق 93 بذات المنطقة، مشددًا على أهمية الالتزام بأعلى المعايير الفنية والهندسية، لضمان تحقيق أقصى درجات الجودة والسلامة، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية وتوفير بيئة آمنة للمستثمرين والعاملين في القطاع الصناعي.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن هذه المشروعات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة البنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مناخ الاستثمار بمدينة العاشر من رمضان، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحقيق تنمية مستدامة وتهيئة بيئة صناعية متطورة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.