شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبري: سنعيد أربيل يهود مقابل فتح محور الخوص والإفراج عن 30 سجينا والان مع تفاصيل الخبر

قالت القناة الـ12 العبرية، إنه سيتم إطلاق سراح أربيل يهود، من قطاع غزة قبل يوم السبت المقبل، مقابل فتح محور الخوص وإطلاق سراح 30 سجينًا مؤبدًا.

من ناحية أخرى، قالت ألوية صلاح الديني، إن الأسيرة الصهيونية أربيل يهود تم أسرها من قبل مجموعة مشتركة من ألوية الناصر صلاح الدين وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بتاريخ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت ألوية الناصر صلاح الدين في بيان لها ان الأسيرة الاسرائيلية سيتم تسيلمها وفق ما يتم الاتفاق عليه بين قيادة الوفد المفاوض والوسطاء وتجري في هذه الأثناء لقاءات مكوكية للتوصل لاتفاق بشأنها.

وأصرت حكومة الاحتلال الإسرائيلية على أن أربيل يهود البالغة من العمر 29 عامًا مدنية ويجب إطلاق سراحها السبت، وفقًا لصفقة وقف إطلاق النار.

وقالت مصادر في الفضائل الفلسطينية، إن أربيل يهود الرهينة التي طالبت حكومة الاحتلال الإسرائيلية بإطلاق سراحها، على قيد الحياة وسيتم الإفراج عنها خلال أيام.