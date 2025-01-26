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نتنياهو لـ ترامب: شكرا على الوفاء بوعودك ودعم إسرائيل في مواجهة أعدائها

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نتنياهو لـ ترامب: شكرا على الوفاء بوعودك ودعم إسرائيل في مواجهة أعدائها

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندى

الأحد، 26 يناير 2025 05:23 م

قدم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، الشكر للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الدعم الأمريكي المقدم إلى إسرائيل.

وقال نتنياهو في بيان اليوم الأحد: "أشكر ترامب على الوفاء بوعده بتزويد إسرائيل بالأدوات التي تحتاجها للدفاع عن نفسها ومواجهة أعدائنا".

وقد أصدرت الإدارة الأمريكية، تعليمات لوزارة الدفاع برفع الحظر الذي فرضته إدارة الرئيس السابق جو بايدن على توريد قنابل تزن 2000 رطل لإسرائيل.

وعلى الفور أبلغ البنتاجون حكومة الاحتلال الإسرائيلية، يوم الجمعة، بقرار رفع الحظر.

وقال مسؤول أمريكي، إن القنابل سيتم نقلها على متن سفينة إلى إسرائيل في الأيام المقبلة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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