شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو لـ ترامب: شكرا على الوفاء بوعودك ودعم إسرائيل في مواجهة أعدائها والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 26 يناير 2025 05:23 م

قدم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، الشكر للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الدعم الأمريكي المقدم إلى إسرائيل.

وقال نتنياهو في بيان اليوم الأحد: "أشكر ترامب على الوفاء بوعده بتزويد إسرائيل بالأدوات التي تحتاجها للدفاع عن نفسها ومواجهة أعدائنا".

وقد أصدرت الإدارة الأمريكية، تعليمات لوزارة الدفاع برفع الحظر الذي فرضته إدارة الرئيس السابق جو بايدن على توريد قنابل تزن 2000 رطل لإسرائيل.

وعلى الفور أبلغ البنتاجون حكومة الاحتلال الإسرائيلية، يوم الجمعة، بقرار رفع الحظر.

وقال مسؤول أمريكي، إن القنابل سيتم نقلها على متن سفينة إلى إسرائيل في الأيام المقبلة.