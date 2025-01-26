شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يطلق النار صوب النازحين فى شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن الاحتلال يطلق النار صوب النازحين في شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.

وكانت حماس قد أفرجت في وقت سابق اليوم عن 4 محتجزات إسرائيليات، هن كارينا أرئيف، ودانييل جلبوع، ونعمة ليفي، وليري إلباج، فيما تصاعدت خلافات بسبب عدم إدراج اسم المحتجزة المدنية أربيل يهود على القائمة.

وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين والأسرى، في الحادية عشرة صباح الأحد 19 يناير 2024، الذي تبلغ المرحلة الأولى منه 42 يومًا، أعقبه تسليم حماس لثلاث محتجزات إسرائيليات، بجانب إفراج الاحتلال عن 90 أسيرًا فلسطينيًا.

