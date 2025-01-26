شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشهد إطلاق "صندوق تحيا مصر" أكبر قافلة مساعدات إنسانية لغزة والان مع تفاصيل الخبر

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واستجابةً لنداء الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إطلاق "صندوق تحيا مصر" أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة من حي الأسمرات، تتألف من 305 شاحنات "تريلا" تحمل على متنها أكثر من 4200 طن من المساعدات، و11 سيارة إسعاف، تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية"؛ وذلك من أجل دعم قطاع غزة بعد قرار وقف الحرب، إيمانًا بقيم التآخي والتكافل، وتحملاً لمسئوليتنا الإنسانية في ظل هذه الظروف العصيبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، بالتعاون مع كل من "بيت الزكاة والصدقات"، و"بنك الطعام"، و"الجمعية الشرعية".

حضر فعاليات انطلاق القافلة الإنسانية اللواء أركان حرب أحمد علي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، أمين صندوق تحيا مصر، وعدد من الوزراء، والمحافظين، والسفراء، وممثلي القطاع المدني.

وعلى هامش الفعاليات، ألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة من حي الأسمرات، استهلها بتقديم التهنئة للرئيس والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، مُعرباً عن سعادته بتزامن هذا الحدث المتمثل في إطلاق القافلة الإنسانية الشاملة لقطاع غزة مع هذه الذكرى الجليلة العطرة، معبرا أيضا عن شعوره بالسعادة لأن فعاليات "أسبوع الخير" انطلق اليوم من حي الأسمرات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: حي الأسمرات له مكانة عزيزة للغاية على قلوبنا جميعا، لأنه كان بداية الفكرة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم ترك أي أسرة في مصر تعيش في مناطق غير آمنة، أو تظل في المستوى الذي كانت عليه، ولذا كانت نقطة الانطلاق المهمة لبرنامج عظيم لم يتكرر على مستوى العالم، وهو ما أنهينا به معاناة كل من كان يقطن المناطق غير الآمنة، الذين تجاوز عددهم أكثر من 300 ألف أسرة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: اليوم من حي الأسمرات نشهد إطلاق "أسبوع الخير"، الذي يعد نموذجاً للتلاحم بين الدولة، بمؤسساتها المختلفة، والمجتمع المدني، وأذكر هنا جميع مؤسسات المجتمع المدني المشاركة، وعلى رأسها مؤسسة "بيت الزكاة والصدقات" التابع لمشيخة الأزهر، وأيضاً بنك الطعام المصري، حيث يقوم الجميع بدور إنسانيّ كبير للغاية لخدمة المواطن المصري، إلى جانب الجهود التي تقوم بها الدولة ومؤسساتها، وبالتالي يعد هذا نموذجاً رائعا للشراكة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في هذا الأسبوع "أسبوع الخير".

واستكمل رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى أننا نتحدث عن تغطية خدمات كثيرة جداً لعدد 20 ألف أسرة موجودة بحي الأسمرات، فضلا عن القوافل الطبية التي تقدم الفحوص الطبية اللازمة لأهالينا ويتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لهم، كما يتم توفير النظارات الطبية وسماعات الأذن والأجهزة التعويضية، وأيضاً رعاية أبنائنا من ذوي الهمم، وجميع الخدمات الطبية الأخرى الموجودة.

وفي السياق نفسه، نوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه يتم أيضا توفير المواد الغذائية، وكراتين الطعام، ومستلزمات المعيشة، والأغطية والمفروشات والملابس، بالإضافة إلى تجهيز 100 فتاة من بنات حي الأسمرات للزواج، موجهاً التهنئة لهن، ومتمنياً لهن إتمام الزواج بكل خير والسعادة بمشيئة الله.

كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا الجهد تقوم به الدولة مع مؤسسات المجتمع المدني على المستوى القومي، إلا أن الشيء المهم جداً هو دور مصر المحوري والرائد على مستوى المنطقة، وخاصةً تجاه أشقائنا في جميع الدول العربية وعلى رأسهم أشقاؤنا في غزة، ولذلك نشهد اليوم إطلاق القافلة الخامسة من جهود صندوق "تحيا مصر"، بالإضافة إلى جهود مؤسسات المجتمع المدني، حيث إن قافلة اليوم وحدها تحتوي على 305 شاحنات تحمل أكثر من 4200 طن من الأغذية، والمستلزمات المعيشية، والأدوية، وسيارات الإسعاف المتجهة لأشقائنا في غزة الذين طالت معاناتهم لأكثر من 15 شهراً.

واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتوجه إلى المولى عز وجل داعيا بأن تنتهي هذه المعاناة، وأن تحمل الأيام المقبلة كل الخير والاستقرار لهم، وأن نشهد معاً إعادة إعمار قطاع غزة بمشيئة الله، مجددا تهنئته ودعواته بالخير لجميع الحضور ولأهالينا الطيبين في حي الأسمرات، وقال: الدولة دائماً ما تتذكركم وستظل تتذكركم، وأنتم جزء لا يتجزأ من نسيج الشعب المصري مثلكم في ذلك مثل كل المناطق التي قامت الدولة بتطويرها.

وتقدم الدكتور مصطفى مدبولي بخالص الشكر لجميع مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في هذه الفعالية، وكذلك المؤسسات الدولية المشاركة، وقال: "دائماً وأبداً تحيا مصر".

بدوره، أشار تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إلى أن القافلة تضمنت الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية الأساسية، لإمداد المستشفيات الفلسطينية ولضمان استمرار تقديم الرعاية الطبية للسكان في ظل هذا الوضع الإنساني الحرج، بالإضافة إلى 3282 طنا تقريبًا من المواد الغذائية الجافة مثل: الأرز، والمكرونة، والشعرية، والسكر، والزيت، والشاي، والتمور والجبن، والمياه المعدنية والغازية، والألبان، والعصائر، وغيرها، من المواد التي تعتبر جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي.

وأضاف: نظرًا للظروف الصعبة التي يمر بها النازحون بعد فقدان منازلهم وممتلكاتهم تحت وطأة الحرب، ظهرت الحاجة المُلحة للملابس الشتوية، حيث تضمنت القافلة كميات هائلة من الملابس تناسب جميع الأعمار؛ سواء الكبار أو الأطفال والألحفة، والبطاطين، والسجاد، كما شملت مجموعة متنوعة من الاحتياجات الأساسية، بدءًا من المنظفات والمطهرات وحقائب الإيواء التي تحتوي على المستلزمات الضرورية التي تلبي الاحتياجات اليومية، وصولًا إلى البطاطين والخيام المقاومة للظروف الجوية القاسية.

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن صندوق تحيا مصر قدم اليوم نموذجًا يُحتذى به في حشد الجهود والتضامن بين أجهزة الدولة، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ورجال الأعمال، لجمع المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة؛ من أجل تخفيف معاناة أهالي قطاع غزة الذين يعيشون تحت وطأة الأوضاع الصعبة.

وفي هذا السياق، أشاد تامر عبد الفتاح بدور المتطوعين؛ باعتبارهم جنودا مجهولين، يعملون ليلا ونهارا لإعادة ترتيب المساعدات في طرود صغيرة وفق معايير دولية صارمة، وكل طرد يمر بفحص دقيق لضمان سلامة المحتويات، وصلاحيتها قبل التحميل في مقرات لوجستية مخصصة، ومنها تنقل على الشاحنات لتصل بأسرع وقت إلى أشقائنا في قطاع غزة في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق تحيا مصر خصص الحساب رقم (037037- إغاثة أهل غزة) في جميع البنوك، من داخل وخارج مصر، بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، إضافة إلى استقبال المساهمات عبر الموقع الإلكتروني www.tahyamisrfund.org لإغاثة أهل غزة وتلبية الاحتياجات المعيشية والدوائية للأشقاء الفلسطينيين .

جدير بالذكر أن "صندوق تحيا مصر" أطلق قوافل إغاثية شملت المساعدات المختلفة من مواد غذائية ومستلزمات طبية ومواد إغاثية أخرى لقطاع غزة في عام 2024 تضمنت 507 شاحنات محملة بأكثر من 8000 طن مساعدات إنسانية وسيارتي إسعاف، وفي عام 2021 أطلق قافلة مساعدات تتضمن 130 شاحنة.

وتعد قوافل دعم قطاع غزة أحد أنشطة المحور الاستراتيجي "مواجهة الكوارث والأزمات"، لرفع المعاناة عن المتضررين وتدعيم روح التكافل والتضامن بين الشعوب وتعظيم دور المجتمع المدني في شتى المجالات.