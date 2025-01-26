شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة للنواب بعد إقرار 3 تشريعات لتحفيز الاستثمار ودعم المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، بعد الموافقة النهائية على 3 مشروعات قوانين هامة لتحفيز الاستثمار وزيادة الحوافز والتيسيرات للمشروعات الصغيرة، فضلا عن تسوية المنازعات الضريبية، على أن تعقد الجلسة التالية غداً الأثنين.

وشهدت الجلسة، إقرار مجلس النواب ثلاثة مشروعات قوانين تهدف جميعها لخلق بيئة استثمارية جاذبة، ودعم الاقتصاد الوطنى، وفى نفس الوقت التيسير والتسهيل على الممولين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم ريادة الأعمال، خاصة وأن المشروعات الصغيرة تُعد قاطرة التنمية، حيث وافق "النواب" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، وعلى مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

يأتي ذلك إلي جانب مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، ومن المتوقع أن تشهد الجلسة العامة المنعقدة غدا الأثنين، إستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في حضور وزيري العدل والشؤون القانونية.