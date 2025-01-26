شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم الأحد .. أمطار غزيرة وهبوب رياح بكفر الشيخ.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

قدم الخليج 365 بثاً مباشراً بعنوان" أمطار غزيرة وهبوب رياح بكفر الشيخ.. مباشر"، حيث تشهد مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، هطول أمطار غزيرة، وهبوب رياح، ولم تتوقف حركة الملاحة البحرية ولا حركة الصيد.

ووجه اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، برفع مياه الأمطار، ورفع كفاءة منظومة النظافة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا باستمرار أعمال تطهير بيارات الصرف الصحي وصيانة صفايات الأمطار، بالتعاون بين مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

كلف محافظ كفر الشيخ، ‏رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والقطاعات والأجهزة المعنية بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، ورفع وكسح مياه الأمطار أولاً بأول، وتحسين منظومة النظافة، وتطهير بيارات وشبكات الصرف الصحي، وصيانة صفايات الأمطار، وأعمدة وكشافات الإنارة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.