شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: الاحتلال يطلق النار على أى فلسطينى يقترب من حاجز نتساريم بغزة والان مع تفاصيل الخبر

قال بشير جبر مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من النصيرات ، إنّ هناك استهدافات متكررة من الاحتلال الإسرائيلي، ليس فقط في صعيد منطقة رفح الفلسطينية، لكن توجد أيضا في منطقة غرب مخيم النصيرات وعلى مقربة من حاجز نتساريم على طريق الرشيد الساحلي، موضحا أنه طريق خُصص لعودة الفلسطينيين المشاة إلى مدينة غزة والشمال.

وأضاف «جبر»، خلال رسالة على الهواء، أنّه منذ ساعات الصباح يقوم الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النيران بشكل مباشر تجاه الفلسطينيين الذين يحاولون التقدم باتجاه حاجز نتساريم، ما أدى إلى إصابة 5 فلسطينيين بجروح متفاوتة الخطورة.

وتابع: «حتى هذه اللحظة يمنع الاحتلال الإسرائيلي عودة النازحين الذين باتوا ليلتهم الأولى في داخل هذا الشارع وهذه المنطقة ولا يستطيعون العودة إلى مدينة غزة والشمال بفعل تواجد الآليات العسكرية الإسرائيلية التي ترفض الانسحاب من منطقة نتساريم وشارعي الرشيد وصلاح الدين الموجود في المنطقة الشرقية لمخيم النصيرات، الذي خُصص للمركبات باتجاه واحد من الجنوب إلى الشمال».