أخبار مصر

وفد رفيع المستوى من جنوب السودان زار القاهرة أمس ولمدة 3 أيام

0 نشر
0 تبليغ

وفد رفيع المستوى من جنوب السودان زار القاهرة أمس ولمدة 3 أيام

شكرا لقرائتكم خبر عن وفد رفيع المستوى من جنوب السودان زار القاهرة أمس ولمدة 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم

الأحد، 26 يناير 2025 03:06 م

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن وفد رفيع المستوي من جمهورية جنوب السودان برئاسة توت جلواك مبعوث رئيس جنوب السودان للشرق الأوسط قام بزيارة إلى القاهرة أمس ولمدة 3 أيام. 

وضم الوفد كلا من وزيرى الخارجية والموارد المائية والري، ومدير جهاز المخابرات العامة وأمين السياسات بحزب الحركة الشعبية الحاكم. 

وتناولت الزيارة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتباحث حول المشروعات التنموية المصرية في جنوب السودان والتنسيق والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements