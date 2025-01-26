شكرا لقرائتكم خبر عن وفد رفيع المستوى من جنوب السودان زار القاهرة أمس ولمدة 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 26 يناير 2025 03:06 م

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن وفد رفيع المستوي من جمهورية جنوب السودان برئاسة توت جلواك مبعوث رئيس جنوب السودان للشرق الأوسط قام بزيارة إلى القاهرة أمس ولمدة 3 أيام.

وضم الوفد كلا من وزيرى الخارجية والموارد المائية والري، ومدير جهاز المخابرات العامة وأمين السياسات بحزب الحركة الشعبية الحاكم.

وتناولت الزيارة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتباحث حول المشروعات التنموية المصرية في جنوب السودان والتنسيق والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.