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مدبولى: قافلة "تحيا مصر" المتجهة لغزة تضم 305 شاحنات تحمل 4200 طن مساعدات.. صور

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  • مدبولى: قافلة "تحيا مصر" المتجهة لغزة تضم 305 شاحنات تحمل 4200 طن مساعدات.. صور 1/7
  • مدبولى: قافلة "تحيا مصر" المتجهة لغزة تضم 305 شاحنات تحمل 4200 طن مساعدات.. صور 2/7
  • مدبولى: قافلة "تحيا مصر" المتجهة لغزة تضم 305 شاحنات تحمل 4200 طن مساعدات.. صور 3/7
  • مدبولى: قافلة "تحيا مصر" المتجهة لغزة تضم 305 شاحنات تحمل 4200 طن مساعدات.. صور 4/7
  • مدبولى: قافلة "تحيا مصر" المتجهة لغزة تضم 305 شاحنات تحمل 4200 طن مساعدات.. صور 5/7
  • مدبولى: قافلة "تحيا مصر" المتجهة لغزة تضم 305 شاحنات تحمل 4200 طن مساعدات.. صور 6/7
  • مدبولى: قافلة "تحيا مصر" المتجهة لغزة تضم 305 شاحنات تحمل 4200 طن مساعدات.. صور 7/7

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شعلان - تصوير خالد كامل

الأحد، 26 يناير 2025 03:06 م

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر لها دور محوري ورائد على مستوى المنطقة وبالذات تجاه أشقاءنا في كل الدول العربية وعلى رأسها الاشقاء في قطاع غزة، معلنا: "النهارده نشهد إطلاق القافلة الخامسة من جهود صندوق تحيا مصر، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني".

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته بفعاليات أسبوع الخير بمدينة الأسمرات، أن القافلة الخامسة من صندوق تحيا مصر تضم اليوم 305 شاحنات تحمل أكثر من 4200 طن من الأغذية والمستلزمات المعيشية والأدوية وعربيات الإسعاف لدعم الأشقاء والتخفيف عن معاناتهم.

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
الفنانة لطيفة
الفنانة لطيفة

 

رئيس الوزراء يشهد إطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة لأهالى غزة
رئيس الوزراء يشهد إطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة لأهالى غزة

 

رئيس مجلس الوزراء يعطى إشارة إطلاق القافلة
رئيس مجلس الوزراء يعطى إشارة إطلاق القافلة

 

مدبولى يشهد إشارة إطلاق القافلة
مدبولى يشهد إشارة إطلاق القافلة

 

مؤتمر الدكتور مصطفى مدبولى
مؤتمر الدكتور مصطفى مدبولى

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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