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إنفوجراف.. وزارة الصحة تكشف فوائد حضن الأم للرضيع .. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأحد، 26 يناير 2025 03:29 م

قالت وزارة الصحة والسكان إن احتضان الطفل في أول ساعة من ولادته يساعد في :-

- تحقيق الاستقرار النفسي بعد الولادة

- ضبط النفس

- ضبط دقات القلب

- تثبيت حرارة الجسم

- تثبيت نسبة السكر في الدم

- تقليل معدلات دخول الحضانات

-الحضن الدافيء هو الحضانة الطبيعية

- بداية الرضاعة الطبيعية


انفوجراف

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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