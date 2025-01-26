إنفوجراف.. وزارة الصحة تكشف فوائد حضن الأم للرضيع .. تفاصيل

قالت وزارة الصحة والسكان إن احتضان الطفل في أول ساعة من ولادته يساعد في :-

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012