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شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. وزارة الصحة تكشف فوائد حضن الأم للرضيع .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأحد، 26 يناير 2025 03:29 م
قالت وزارة الصحة والسكان إن احتضان الطفل في أول ساعة من ولادته يساعد في :-
- تحقيق الاستقرار النفسي بعد الولادة
- ضبط النفس
- ضبط دقات القلب
- تثبيت حرارة الجسم
- تثبيت نسبة السكر في الدم
- تقليل معدلات دخول الحضانات
-الحضن الدافيء هو الحضانة الطبيعية
- بداية الرضاعة الطبيعية
انفوجراف
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