شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المرأة بمجلس كنائس مصر تنظم زيارة لمركز تأهيل وإصلاح 15 مايو والان مع تفاصيل الخبر

نظمت لجنة المرأة بالمجلس زيارة إلى سجن 15 مايو، احتفالاً بعيد الميلاد، وذلك بحضور القس يشوع بخيت، الأمين العام للمجلس، وبمشاركة عدد من أعضاء اللجنة وقيادات الكنيسة. وذلك في إطار رسالة مجلس كنائس مصر نحو تعزيز العمل الاجتماعي والروحي.

بدأ القس يشوع بخيت اللقاء بالترحيب الحار بالنزلاء، حيث استُقبل الوفد بترحاب بالغ وبمشاعر امتزجت بالدفء الإنساني. وخلال الزيارة، قُدمت مجموعة من الترانيم الروحية بمختلف اللغات، حيث قدم القس يشوع ترانيم باللغة العربية، وعايدة لويز ترانيم باللغة الإنجليزية، مما أضفى أجواءً مميزة تُلبي احتياجات النزلاء الأجانب الذين تجاوز عددهم 25 نزيلاً.

كما شهد اللقاء قراءة مزمور 51 باللغات الإنجليزية والروسية والعربية، تلا ذلك تأمل روحي عن معنى الميلاد قدمه القس يشوع بخيت.

وفي أجواء من التفاعل، شاركت عضوات لجنة المرأة، مارثا فايز، سهام جمال، وعايدة لويز، في طرح أسئلة كتابية ومسابقات على النزلاء، حيث جرى توزيع الهدايا على المشاركين في الإجابة. كانت الهدايا عبارة عن شالات، جوارب، وعلب بسكويت، مما أدخل البهجة في قلوب الجميع.

واختُتم اللقاء بالصلاة الربانية وسط مشاعر امتزجت بالدموع والأحضان، حيث أعرب النزلاء، من المصريين والأجانب، عن شكرهم وطلبهم تكرار الزيارة.

شارك في الزيارة:

• القس يشوع بخيت، الأمين العام لمجلس كنائس مصر.

• القس فايز، عضو لجنة الكهنة والرعاية.

• عضوات لجنة المرأة: مارثا فايز، سهام جمال، سير جانيت، وعايدة لويز.

تأتي هذه الزيارة في إطار جهود مجلس كنائس مصر لتعزيز قيم المحبة والمواساة، والتأكيد على أهمية التواصل الإنساني مع الجميع.