شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية لشؤون البيئة: القيادة السياسية تولى أهمية لقضايا تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون البيئة وتغير المناخ السفير وائل أبو المجد، حرص القيادة السياسية المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقضايا تغير المناخ.

وأوضح مساعد وزير الخارجية لشؤون البيئة وتغير المناخ في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، أنه خلال انعقاد قمة المناخ في باريس عام 2015، تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة لجنة الرؤساء الأفارقة المعنيين بقضايا تغير المناخ لمدة عامين، حيث شهدت تلك الفترة طرح أكبر عدد من المبادرات الإفريقية المتعلقة بالطاقة المتجددة وإنشاء كيان مشترك ومتكامل للتكيف مع آثار التغيرات المناخية.

وقال إن اهتمام القيادة السياسية تواصل ولم ينقطع واستضافت مصر مؤتمر التنوع البيولوجي في عام 2018، ثم قمة المناخ بشرم الشيخ في 2022، ومازالت تقدم كافة أشكال الدعم للمفاوضين المصريين في كافة المؤتمرات والقمم المتعلقة بالمناخ.

وفيما يتعلق بالتحول نحو الطاقة المتجددة والنظيفة، أوضح السفير وائل أبو المجد، أن مصر ليس عليها التزام بقدر ما هو إسهام، مشيرا إلى أن مصر من حقها المضي قدما في بناء تنميتها المستدامة مع القضاء على الفقر والتكيف مع الآثار السلبية للتغير المناخي.

وتابع أن أولويات مصر تكمن في ضرورة التكيف مع الآثار السلبية للتغير المناخي فيما يتعلق بالقطاع المائي والزراعي وحماية السواحل المصرية ولا تملك رفاهية الانتظار وتقوم بالضغط الدولي من أجل الوعي بأهمية التكيف مع الآثار السلبية.

وأضاف أن التمويل الدولي سيتجه إلى تخفيض الانبعاثات أكثر من التكيف مع الآثار السلبية للتغير المناخي، والذي سيقع على عاتق كل دولة، لافتا إلى أن النظام الاقتصادي التنموي العالمي منذ الثورة الصناعية يشهد صراعا حقيقيا بين الدول الكبرى على تبوأ مكان الصدارة في النظام الاقتصادي العالمي، بحيث يسعى كل طرف إلى ضمان ألا يتفوق عليه الطرف الأخر وذلك على حساب الحفاظ على البيئة.