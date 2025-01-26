شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم 170 مشروعا تنمويا للأسر الأولى بالرعاية بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على هامش اليوم الثالث من فعاليات مؤتمر التنمية المستدامة الذى تنظمه جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى فى دورته الخامسة بمدينة الأقصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، قام الحضور بالمؤتمر بزيارة ميدانية للمشاركة فى الاحتفالية الكبرى التى نظمتها الجمعية على ضفاف النيل بجوار مرسي الأقصر الأول، وذلك بهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية والاكثر احتياجًا بمحافظة الأقصر.

وقال محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان إن الاحتفالية شملت تسليم مشاريع تنموية لعدد 120 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى ومراكز محافظة الأقصر، فضلًا عن تنظيم قافلتين طبيتين لدعم مرضى القلب والعيون وتسليم أجهزة تعويضية وكراسي متحركة وسماعات طبية دعمًا منها لذوى الهمم، بالإضافة الى تسليم عدد (50) رأس ماشية، مؤكدًا أن الأسر المستفيدة جميعها تقع في دائرة العوز والاحتياج.



تنظيم قافلتين طبيتين لدعم مرضى القلب والعيون

وأضاف محمود فؤاد أن جمعية الأورمان تعمل في التنمية المستدامة منذ زمن بعيد وقبل وضع المصطلح التعريفي لها وأن تنظيم المؤتمر لمسايرة الفكر التقدمي، مضيفًا أن المؤتمر يعد الحدث الأكبر مصريا وإقليميا تحت عنوان وشعار "ما وراء الامتثال: قيادة التأثير من خلال الابتكار البيئي والاجتماعي والحوكمة" بمناقشة من الامتثال الى الابتكار وأهمية الابتكار البيئى والاجتماعى والحوكمى ESG، وأهمية الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتزايدة لمحرك التغييير وخلق القيمة من خلال الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة، فضلًا عن مناقشة استراتيجيات قيادة الابتكار البيئي والاجتماعى والحوكمة من خلال دمج المعاييير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) فى استراتيجيات الأعمال السياسية، والاستفادة من التكنولوجيا وتحليلات البيانات، والشراكة مع أصحاب المصلحة، والتحديات والاعتبارات وتنفيذ نماذج الاقتصاد االدائرى وأخيرا رؤى ESG لقادة الغد.

من جانبهم، تسابق الحضور في التعبير عن إعجابهم الشديد بما انجزته الاورمان وحققته على أرض محافظة الأقصر والانتقال بالأسر الأولى بالرعاية من دوائر العوز والاحتياج إلى دوائر الاكتفاء والإنتاج.



الاحتفالية شملت تسليم مشاريع تنموية



يذكر أن مؤتمر الاورمان الخامس للمسؤلية المجتمعية انطلق تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور عدد من الخبراء العالميين و لفيف من رؤساء البنوك وممثلي كبرى الشركات العالمية، ومحاضرين من جامعات أمريكية وأوروبية.