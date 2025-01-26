شكرا لقرائتكم خبر عن الإسراء والمعراج.. ليلة غُسلت فيها أحزان الرسول بعد عام الحزن.. تعرف على موعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دار الإفتاء المصرية على عدة نقاط حول الإسراء والمعراج تتمثل فى ان القرآن العظيم نَصَّ على وقوع الإسراء يقظة نصًّا صريحًا فإنكاره جحود وعناد ونصَّ كذلك على المعراج بالتأويل فإنكاره ضلال، موضحه أنه لا مانع شرعًا من التطوع بصوم يوم الإسراء والمعراج، لعموم قوله صلَّى الله عليه وسلم: "مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ الله بَعَّدَ الله وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا".



وأكدت الإفتاء أنه يستحبُّ إحياء ليلة الإسراء والمعراج بالعبادات والطاعات، ومن أبرزها إطعام الطعام وإخراج الصدقات والسعى على حوائج الناس، والإكثار من الذكر والاستغفار، موضحه أن ليلة 27 رجب تبدأ من مغرب اليوم الاحد 26-1-2025 م وتنتهي فجر الاثنين 27-1-2025.



وتبدأ ليلة الإسراء والمعراج من مغرب يوم الاحد 26 يناير حتى فجر الاثنين 27 يناير، وهي ليلة غُسلت فيها أحزان الحبيب ﷺ بعد عام الحزن ..



اللهم كما جعلتها ليلة دخول الفرح والسرور على قلبه الشريف ﷺ بعد أن طال حزنه فَاجعلها ليلة فرح وسرور على أُمته، واجعلها نهاية لكل حزن وألم يسكُن قلوبنا وبداية لجبر خواطرنا بعد طول انتظار .



