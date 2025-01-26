شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس منظمة الصحة العالمية يدعو لوقف الهجمات على الرعاية الصحية في السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس منظمة الصحة العالمية اليوم السبت، إلى إنهاء الهجمات على العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق الصحية في السودان بعد هجوم بطائرة بدون طيار على مستشفى في منطقة شمال دارفور بالسودان أسفر عن مقتل أكثر من 70 شخصا وإصابة العشرات.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس على موقع X بعد إضراب يوم الجمعة: "باعتباره المستشفى الوحيد العامل في الفاشر، يقدم مستشفى الأمومة التعليمي السعودي خدمات تشمل أمراض النساء والتوليد والطب الباطني والجراحة وطب الأطفال، إلى جانب مركز التغذية".

وأضاف تيدروس، "إننا نواصل الدعوة إلى وقف جميع الهجمات على الرعاية الصحية في السودان، والسماح بالوصول الكامل لاستعادة المرافق التي تضررت بسرعة".

وأدت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي اندلعت في أبريل 2023 بسبب خلافات حول دمج القوتين، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين من منازلهم وإغراق نصف السكان بالجوع، وقد أدى الصراع إلى موجات من العنف بدوافع عرقية ألقي اللوم فيها إلى حد كبير على قوات الدعم السريع، مما أدى إلى خلق أزمة إنسانية.

قال محافظ دارفور مني أركو مناوي، إن طائرة بدون طيار تابعة لقوات الدعم السريع قصفت قسم الطوارئ في مستشفى عاصمة شمال دارفور، ما أدى إلى مقتل مرضى بينهم نساء وأطفال، وقد اندلعت اشتباكات عنيفة في مدينة الفاشر بين قوات الدعم السريع والقوات السودانية المشتركة التي تضم الجيش ومجموعات المقاومة المسلحة والشرطة ووحدات الدفاع المحلية.