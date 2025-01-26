شكرا لقرائتكم خبر عن سامح الحفنى: الطيران يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطنى ودعم السياحة والان مع تفاصيل الخبر

استعرض الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، خطة قطاع الطيران المدني والرؤية المستقبلية لوزارة الطيران المدني وجميع هيئاتها وشركاتها التابعة، حيث تم عرض فيلم تسجيلي وثائقي يوضح تاريخ الطيران المدني المصري ثم عرض فيلم عن الاحتفال بالعيد الـ 95، مع تسليط الضوء على خطط التوسع والتطوير التي يجري تنفيذها حاليًا لتعزيز تنافسية القطاع، كما تم تكريم عدد من الشخصيات البارزة والعاملين المتميزين في الوزارة تقديرًا لإسهاماتهم في دعم مسيرة الطيران المدني المصري.

وأعرب وزير الطيران المدني، خلال الاحتفال بمناسبة مرور 95 عامًا على نشأة الطيران المدني المصري، عن تقديره واعتزازه بتاريخ نشآة قطاع الطيران المدني المصري، موجهًا الشكر والتقدير للطيار محمد صدقي أول طيار مصري أقلع منفردًا بطائرته من مطار برلين وصل إلى مطار هليويوليس بمصر الجديدة يوم 26 يناير من عام 1930 في رحلة مثيرة عبر أوروبا وسط حشود من المصريين الذين كانوا في استقباله في حدث تاريخي.

وخلال الاحتفال، أشاد وزير الطيران المدني بالدور الريادي الذي لعبه قطاع الطيران في مصر على مدار العقود الماضية، مؤكدًا أن هذا القطاع يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز حركة السياحة والتجارة، معرباً عن تقديره للجهود التي يبذلها العاملون في القطاع من أجل الحفاظ على مكانة مصر المتميزة في عالم الطيران.

وقال وزير الطيران، إن تاريخ الطيران المدني المصري هو مصدر فخر لنا جميعا، أن مصر من الدول الرائدة في دول العالم، مشيراً إلى أنه سيتم العمل خلال الفترة القادمة على تعزيز خطط التسويق لما نملكه من أدوات وإمكانيات.

وأكد وزير الطيران، أن المرحلة القادمة سوف يتم تسليط الضوء على أوجه القصور حتى نستطيع وضع حلول جذرية لها، في ضوء التحديات والأزمات العالمية التي تعيشها الصناعة بشكل عام وفي مصر بشكل خاص.

وتابع: نسعى لوضع قطاع الطيران المدني المصري في وضعه الطبيعي الذي يستحقه، قطاع الطيران المدني لا ينقصه الكفاءات والإمكانيات ولكن يقصه تسليط الضوء على هذه الإمكانيات والكفاءات، نهدف أن نصل بالقطاع إلى مستوى متميز.

واستكمل وزير الطيران: "قطاع الطيران متعافي وهناك نتائج مالية مبشرة حققتها الشركات التابعة وجميع القطاعات ونأمل أن تستمرة في التصاعد، مشيرا أن جميع المؤشرات إيجابية والشركات حققت أرباح خلال العام الأخير.