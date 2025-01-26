شكرا لقرائتكم خبر عن تقدم الآن.. شروط التقدم بوظائف المدارس المصرية اليابانية والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الشروط العامة للتقدم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية:

أولا: البنود التي يجب توافرها عند تسجيل البيانات على بوابة التقدم: يجب التأكد من ملئ كل البيانات المطلوبة في كل فقرة والإجابة على كل الأسئلة حتى يتم حفظ البيانات وإتمام التسجيل بنجاح ويجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك ولم يسبق اتهامه في جرائم مخلة بالشرف أو تمنع تعامله مع الأطفال وكل متقدم له فرصة واحدة للتقدم على المنصة ولا يجوز إعادة التسجيل مرة أخرى بعد الخروج من المنصة.

- الإجابة على الأسئلة بالكامل فى الوقت المحدد وإلا ضاعت الفرصة الوحيدة فى التقدم علماً بإن التقييم على المنصة يتم بشكل إلكتروني دون أي تدخل بشرى ويعتمد على ما قام المتقدم بإدخاله من بيانات.

- على كل متقدم التأكد من صحة البيانات التي يقوم بإدخالها على الاستمارة وأي بيانات مخالفة عند مراجعتها مع الأوراق الثبوتية تؤدي إلى الاستبعاد فوراً، ولن يكون للمتقدم الحق في الرجوع على الوزارة أو الوحدة بأي حق قانوني.

- يجب الالتزام بالشرائح العمرية وسنوات الخبرة لكل متقدم، على ألا يزيد السن عن الحد المقرر لكل فئة في الأول من أكتوبر ٢٠٢٥.

-, في حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد من اعتماد هذه الأوراق من الجهة الرسمية المصدرة للشهادة، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للاستبعاد نهائيًا.

- إجادة اللغة الإنجليزية لوظائف الإدارة المدرسية وللمعلمين للتخصصات Math, Science, English and KG إجبارية ويجب تقديم ما يثبت ذلك، علماً بإن المقابلة الشخصية للإدارة المدرسية ولهذه التخصصات ستكون باللغة الإنجليزية فقط.

- إثبات الخبرات التعليمية والتربوية أمر أساسي عند المقابلة الشخصية بالنسبة للإدارة المدرسية وبالنسبة للمعلمين لابد من وجود خبرة بالعمل داخل الفصول الدراسية بشكل مثبت.



ثانياً: إجراءات القبول بشكل مبدئي

سوف يتم الاختيار المبدئي بناء على الأعلى تقييماً فى كل مراحل عملية التقدم وأهمها الإجابة على الاختبارات على منصة التقدم.ط وسيتم التواصل فقط مع من حقق معايير الاختيار المبدئى عن طريق البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المسجل في استمارة التقدم وسيتم دعوة من تم اختيارهم بشكل مبدئى لمقابلة شخصية لمراجعة الأوراق الثبوتية وعقد مقابله شخصية فى التخصص ومحاكاه لشرح موضوع في مجال التخصص وكذلك اختبار لغة إنجليزية.

وسيتم احتساب كل هذه التقييمات لكل متقدم وسيتم الترتيب من الأعلى في كل التقييمات لتكون لهم الأولية في الاختيار ووفق التخصصات والأعداد المطلوبة لكل مدرسة ولا يجوز النقل للمعلمين والإداريين والإدارة المدرسية بالمدرس المصرية اليابانية لأن كل مدرسة وحدة مستقلة في العاملين بها ولايجوز تقديم طلبات للنقل من مدرسة إلى مدرسة، وأى طلب بهذا المعنى يتم رفضه مباشرة ولا يتم النظر له لمخالفته لوائح العمل بالمدارس ويتم التعاقد مع كل متقدم على المدرسة التي تم التقدم إليها فقط وفق القرارات والقواعد المنظمة لذلك.



ثالثاً: الخطوات الإجرائية: سيتم التعاقد مع كل من تم اختياره بشكل نهائى على النحو التالى: وسيتم إجراء عملية التعاقد مع من تم اختيارهم في إطار القواعد المنظمة للقانون رقم 12 لسنة 2003 ويجب تقديم صورة من استمارة 6 من جهة العمل السابقة أو طبعة من الرقم التأمينى لتوضيح الموقف من التأمينات والمعاشات.

رابعاً: إجراءات ما بعد التعاقد : سيتم القيام بالعمل بالمدرسة المختاره وسيكون على العامل الإلتزام بكل قواعد ولوائح العمل التي تطبقها المدرسة وكذلك يتم تطبيق قاعدة فترة الإختبار على كل العاملين وفق قانون 12 لسنة 2003 وسيتم عمل تقييم لكل عامل في الشهور الثلاث الأولى، كل شهر على حد وبناء على نتائج التقارير منفصلة أو مجمعة بعد أول شهر أو فى نهاية الأشهر الثلاثة، وفى حالة عدم اثبات الجدارة المهنية أو السلوكية، سيتم إنهاء التعاقد فوراً واعتباره كأن لم يكن وسيتم اختيار بديل من قائمة الانتظار وبعد انتهاء الشهور الثلاثة الأولى، سيتم عمل تقييم شهرى على مدار مدة التعاقد وقبل نهاية مدة التعاقد بشهر سيتم إخطار المتعاقدين بمستويات تقييمهم ومن لم يحقق المستوى المطلوب سيتم إخطاره بإنهاء التعاقد قبل بداية الشهرالأخير من التعاقد بعد تطبيق الشروط والأحكام الواردة بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

وأوضحت الوزارة أنه في حالة إيجابية التقرير السنوي سيتم التعاقد لمدة عام جديد بإجراءات جديدة وسيحصل جميع العاملين على راواتب تخضع لهيكل الرواتب الخاص بالمدارس المصرية اليابانية والذى يتم عرضه على العامل قبل التوقيع على العقد.ط ويتم إضافة بدلات بانواعها بحسب ظروف كل مدرسة وطبقا للائحة الداخلية المحددة مسبقا للمدارس المصرية اليابانية.ط والتأمين الطبي اجباري للعاملين بالمدارس ويتم خصم مبلغ التأمين ويخطر به العاملين قبل الخصم.ط ويكون التقدم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية عبر البوابة الاليكترونية فقط وهو إجراء خاص بالمدارس المصرية اليابانية والتي سيتم تشغيلها العام الدراسي 2026/2025 علي ألا تطبق هذة القواعد علي أي مدارس أخري تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وشددت على أنه لوحدة المدارس المصرية اليابانية وشركة الإدارة تغيير مقر العمل وفقاً لمقتضيات العمل ولا يجوز للموظف الاعتراض على هذا التغيير تحت أي مسمى.

وجوب التأكيد على كل متقدم أن يقوم بإدخال بياناته بشكل صحيح خاصا البريد الاليكتروني ورقم التليفون المحمول وكذلك أي مستندات سيشير إليها، وأية مخالفة لذلك سوف تؤدى إلى المسائلة القانونية والاستبعاد ولن يكون للمتقدم حق إعادة التقدم مرة أخرى أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية، من اليوم الأحد الموافق ٢٦ يناير ٢٠٢٥ ولمدة شهر، وذلك عبر الرابط التالي:

‏ https://ejsadm.moe.gov.eg

وأوضحت الوزارة أن الوظائف المتاح التقدم إليها هي مدير مدرسة، ووكيل مدرسة، ومعلم رياض أطفال، ومعلم (Math) ابتدائي وإعدادي، ومعلم (Science) ابتدائي وإعدادي، ومعلم لغة عربية ابتدائي وإعدادي، ومعلم لغة إنجليزية ابتدائي وإعدادي، ومعلم لغة فرنسية إعدادي، ومعلم تربية رياضية، ومعلم دراسات اجتماعية ابتدائي وإعدادي ، ومعلم تربية بدنية، ومعلم تربية فنية، ومعلم تربية موسيقية، ومعلم غرفة مصادر "أطفال احتياجات خاصة"، وأخصائي نفسي، وأخصائي اجتماعي، وأمين مكتبة وأمين معمل، ومعلم تكنولوجيا المعلومات ICT بالإضافة إلى دعم فني والإشراف الطلابي، علمًا بأنه سيتم التعاقد مع بعض المتقدمين بدءًا من الفصل الثاني للعام الدراسي 2024/2025.

وتشير وزارة التربية والتعليم إلى أن خطوات التقدم للمعلمين ستكون عن طريق ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، بالإضافة إلى الإجابة على الأسئلة التي تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم وامتحان تحديد مستوي لغة انجليزية.

وتشدد الوزارة على المتقدمين بضرورة قراءة شروط التقدم المعلنة عبر الموقع الإلكتروني المذكور أعلاه قبل بدء إجراءات التسجيل والالتزام بها، ومن يخالف هذه الشروط يعرض نفسه للاستبعاد نهائيًا ولن يكون له حق إعادة التسجيل أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانونى.

وتؤكد الوزارة أنه سيكون لكل متقدم فرصة واحدة فقط للتسجيل ولن يسمح بإعادتها مرة أخرى، بالإضافة إلي التأكد من تفعيل البريد الإلكتروني الشخصي وكتابته بطريقة صحيحة، حيث سيكون أداة التواصل في حالة اجتياز الاختبار وإرسال النتيجة.